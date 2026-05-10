Доплаты для пенсионеров в Винницкой области включают ежемесячные начисления, среди которых отдельные граждане могут получать более 500 гривен за дополнительный страховой стаж сверх нормы, сообщает Politeka.

Речь идет о выплате, которая назначается украинцам с длительным трудовым опытом, превышающим минимальные требования для выхода на пенсию. В 2026 году эти пороги составляют 33 года для 60 лет, 23 – для 63 и 15 – для 65 лет.

Право на прибавку определяется также датой оформления пенсии. Если ее назначили до октября 2011 года, сверхурочной считается стаж более 25 лет для мужчин и 20 для женщин. Для более поздних назначений – более 35 и 30 лет соответственно.

Расчет производится по простой схеме: за каждый дополнительный год прибавляется 1% к основной пенсионной выплате. В то же время, действует ограничение — сумма не может превышать 1% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

По состоянию на 2026 год этот показатель составляет 2595 гривен, так что максимальная надбавка за один год равна 25,95 гривны. За 20 лет сверхурочного стажа ежемесячная сумма может превысить 500 гривен.

Доплаты пенсионерам в Винницкой области также зависят от статуса получателя. Для работающих пенсионеров перерасчет осуществляется после завершения трудовой деятельности, поэтому окончательный размер может изменяться.

Отдельно в Украине действуют другие виды поддержки. Среди них возрастные надбавки после 70 лет, выплаты за особые заслуги, а также компенсации для нуждающихся в постоянном уходе.

Дополнительно следует учитывать, что окончательный размер выплат может корректироваться после ежегодных перерасчетов, проводимых Пенсионным фондом в зависимости от обновленных социальных показателей.

