Заплановані додаткові графіки відключення світла у Чернігівській області на тиждень з 11 до 17 травня.

Графіки відключення світла в Чернігівській області на тиждень з 11 до 17 травня будуть тривати за десятками адрес в окремих населених пунктах, пише Politeka.net.

Інформацію про обмеження надало «Чернігівобленерго».

Заплановані графіки відключення світла у Чернігівській області на тиждень з 11 до 17 травня, які охоплять лише окремі населені пункти. Мешканцям рекомендують завчасно перевірити актуальні розклади знеструмлень.

12.05.2026 року з 08:00–19:00 години у місті Ніжин будуть діяти графіки відключення світла. Електрика зникне на 11 годин поспіль на таких вулицях:

Старокунашівська — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 1а, 20, 22, 26, 3а

Тернавіотів — №1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 1а

Травнева — №2, 4, 8

Травневий — №1, 3, 4, 5, 7, 1а, 1б, 3а

Трудова — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 2а, 2б

Уненізька — №1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Успенська — №12

Франка — №61

Фурманська — №1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 3В, 6А

Хайтовича Майора — №1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 11а, 12а, 14а, 15А

Червневий — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1а, 1б, 5а, 7а

Червона — №17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 35, 37, 22а, 23а

Червоного Хреста — №1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 6а, 8а, 8б, 14а, 16а, 16б, 23а

Чернігівська — №21, 32, 34, 95, 97, 99, 101, 103, 110, 110А, 110б, 112, 114, 116, 118, 120, 122а, 124

Черновська — №34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86

Шепелівська — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 29а, 29Б, 31а, 49а

Шолом Алейхома — №2а

Юності — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1а, 14а

Ягідна — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 1а, 20

Якимченка — №5, 6, 7, 8

13.05.2026 року з 08:00–18:45 триватимуть додаткові відключення електрики в місті Мена на таких вулицях:

Весняна — №1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18

Весняний — №1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 1а

Григорія Кочура — №28, 30, 34, 50, 54, 58, 60, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 85, 87, 89, 91, 34а, 34б, 81а

Піщанівська — №60, 62, 64, 66, 103, 105, 105а, 105б, 107, 109, 111, 113, 115, 121, 121г, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 136а, 137, 137а, 139, 60а

Піщанівський — №1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21

14.05.2026 року вимикатимуть електрику в місті Ічня. Проте обмеження будуть діяти з 08:00–19:36 години тільки за окремими адресами:

Академіка Корольова — № 2, 3, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 19А

Богуна — № 3, 5, 7, 9, 17

Бочанівка — № 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 4А, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 11А, 13А, 16А, 29А, 50А, 54А, 68А, 89А

Братів Гарамів — № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 5А, 16А, 19А, 29А, 29Б, 39А

Бунівка — № 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 2Б, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 19А, 33А, 33Б, 50А, 50Б, 50В, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5

Васильченко — № 1, 2, 4, 6, 8

Ветеринарний — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11

Вишнева — № 1, 6, 10, 12, 14

Вокзальна — № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 28А, 43А, 45А.

