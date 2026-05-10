Протягом тижня з 11 до 17 травня мешканцям окремих населених пунктів у Київській області доведеться жити за графіками відключення світла.

Графіки відключення світла у Київській області на тиждень з 11 до 17 травня охоплять десятки адрес через важливі роботи на електромережах, пише Politeka.net.

Про це повідомили кілька територіальних громад на основі даних «Київських регіональних електромереж».

У регіоні триває комплекс профілактичних робіт, спрямованих на підвищення надійності електропостачання та запобігання аварійним ситуаціям у мережах. Саме тому протягом тижня з 11 до 17 травня мешканцям окремих населених пунктів у Київській області доведеться періодично залишатися без світла.

12.05.2026 року з 08:00 до 20:00 години зникне електрика в селі Ходосівка. На 12 годин поспіль будуть діяти обмеження лише за окремими адресами:

Зеленогірська — №42, 42А, 0301;

Калинова — №33;

Квітнева — №3 - 70А, 1Б, 1Г, 1Д, 3А, 3Б, 3Г, 3Е, 3Ж, 4А, 5А, 5Б, 5В, 7А, 8-А, 9А, 11А, 12А, 13А, 14А, 25А, 28А, 33А, 36Е, 37А, 45А, 56А, 60-А, 64А, 70Б, 70Г, 70Д, 0032, 0131, 0249, 0260, 0289, 0526, 5237, 5314, 5607, 0527;

Оксамитова — №5А, 6 - 7А;

Освітянська — №2, 4, 9, 0094;

Розкішна — №17Д, 5Ж;

Світлогірська — №7;

Соборна — №77, 86, 98, 100, 102, 0015, 5486; вул. Спортивна — №2, 2-А, 5, 7, 9;

Тарасівська — №2А - 19, 2В, 2Д, 2Е, 2Є, 4А, 4-Б, 4В, 4Г, 4Д, 6А, 8-А, 8Б, 10А, 10Б, 12А, 12-Б, 14А, 16А, 9-11;

Травнева — №3, 6А - 11;

Урядова — №24;

Хмельницького Богдана — №9, 11, 17, 17А, 19, 19А, 21, 21А, 100;

Ягідна — №2, 3, 5.

13.05.2026 року з 08:00 до 20:00 години вводяться додаткові графіки відключення світла в селі Рославичі. Знеструмлять окремі вулиці цього населеного пункту:

Лісова — №17, 20, 21;

Нагірна — №35-А, 39, 46;

Підгірна — №5, 12, 21, 27, 27-А, 0068;

Польова — №1 - 48, 1А, 1Д, 2-А, 2-В, 3В, 10-А, 12А, 23/1, 26А, 32А, 37А;

пров. Польовий — №1, 2, 5, 5А, 6, 6А, 11, 0039.

Також 13 травня з 08:00 до 20:00 години не буде електрики в селі Ходосівка. На багато годин зникне світло тільки на вулиці Польова.

Цього ж дня тимчасові обмеження будуть введені в селі Лісники. Електрика зникне з 08:00 до 20:00 години на вулиці Лугова — №24.

