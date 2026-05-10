В течение недели с 11 по 17 мая жителям отдельных населенных пунктов в Киевской области придется жить по графикам отключения света.

Графики отключения света в Киевской области на неделю с 11 по 17 мая охватят десятки адресов из-за важных работ на электросетях, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили несколько территориальных общин на основе данных «Київських регіональних електромереж».

В регионе продолжается комплекс профилактических работ, направленных на повышение надежности электроснабжения и предотвращение аварийных ситуаций в сетях. Именно поэтому в течение недели с 11 по 17 мая жителям отдельных населенных пунктов в Киевской области придется периодически оставаться без света.

12.05.2026 года с 08:00 до 20:00 часов исчезнет электричество в селе Ходосивка. На 12 часов подряд будут действовать ограничения только по отдельным адресам:

Зеленогирська — №42, 42А, 0301;

Калынова — №33;

Квитнева — №3 - 70А, 1Б, 1Г, 1Д, 3А, 3Б, 3Г, 3Е, 3Ж, 4А, 5А, 5Б, 5В, 7А, 8-А, 9А, 11А, 12А, 13А, 14А, 25А, 28А, 33А, 36Е, 37А, 45А, 56А, 60-А, 64А, 70Б, 70Г, 70Д, 0032, 0131, 0249, 0260, 0289, 0526, 5237, 5314, 5607, 0527;

Оксамытова — №5А, 6 - 7А;

Освитянська — №2, 4, 9, 0094;

Розкишна — №17Д, 5Ж;

Свитлогирська — №7;

Соборна — №77, 86, 98, 100, 102, 0015, 5486; вул. Спортивна — №2, 2-А, 5, 7, 9;

Тарасивська — №2А - 19, 2В, 2Д, 2Е, 2Є, 4А, 4-Б, 4В, 4Г, 4Д, 6А, 8-А, 8Б, 10А, 10Б, 12А, 12-Б, 14А, 16А, 9-11;

Травнева — №3, 6А - 11;

Урядова — №24;

Хмельныцького Богдана — №9, 11, 17, 17А, 19, 19А, 21, 21А, 100;

Ягидна — №2, 3, 5.

13.05.2026 года с 08:00 до 20:00 вводятся дополнительные графики отключения света в селе Рославычи. Обесточат отдельные улицы этого населенного пункта:

Лисова — №17, 20, 21;

Нагирна — №35-А, 39, 46;

Пидгирна — №5, 12, 21, 27, 27-А, 0068;

Польова — №1 - 48, 1А, 1Д, 2-А, 2-В, 3В, 10-А, 12А, 23/1, 26А, 32А, 37А;

пров. Польовый — №1, 2, 5, 5А, 6, 6А, 11, 0039.

Также 13 мая с 08:00 до 20:00 не будет электричества в селе Ходосивка. На многие часы исчезнет свет только на улице Польова.

В этот же день временные ограничения будут введены в селе Лисныкы. Электричество исчезнет с 08:00 до 20:00 часов на улице Лугова - №24.

