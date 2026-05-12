Доплати для пенсіонерів у Харківській області нараховуються за кожен повний рік роботи, що перевищує встановлений законом мінімальний поріг, повідомляє Politeka.

Відповідно до чинного законодавства, право на такі доплати для пенсіонерів у Харківській області мають громадяни, які офіційно працювали понад необхідну норму. Це безпосередньо впливає на підсумковий розмір їхнього забезпечення.

Як інформують у ПФУ, базою для розрахунку є основна сума пенсії, визначена з урахуванням заробітку та загального стажу конкретної особи.

Система пенсійного забезпечення в Україні працює за принципом стимулювання тривалої трудової діяльності. Важливо розуміти, що пенсійні виплати складаються не лише з основної частини, а й з різних додаткових бонусів.

Одним із найбільш вагомих інструментів коригування виплат є саме доплати для пенсіонерів у Харківській області, які призначаються за стаж понад встановлений ліміт.

Розмір цієї надбавки регулюється законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". За кожний рік, який людина відпрацювала понад норму, до пенсії додається 1 відсоток від її основного розміру.

Проте законодавство встановлює певне обмеження, за яким сума такого підвищення за один рік не може бути більшою за 1 відсоток від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

У 2026 році показник прожиткового мінімуму для цієї категорії громадян зафіксовано на рівні 2595 гривень. Це означає, що максимальний розмір надбавки за один додатковий рік стажу наразі складає 25 гривень 95 копійок.

Якщо у пенсіонера накопичено багато років понад норму, підсумкові виплати можуть перевищити 500 гривень на місяць.

