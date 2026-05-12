Графіки відключення світла у Чернігівській області на 13 травня охоплять десятки адрес та діятимуть у різні часові проміжки, повідомляє Politeka.net.

Про це попередило кілька територіальних громад з посиланням на «Чернігівобленерго».

Варто завчасно перевірити актуальні розклади знеструмлень. Повідомляється, що графіки відключення світла у Чернігівській області на 12 травня охоплять лише окремі населені пункти.

13.05.2026 року з 09:00–19:00 години в населеному пункті Жилин Млинок не буде електрики. Її вимикатимуть за наступними адресами:

Лугова — 1-9, 11, 13, 15-17, 20-58

З 09:00–19:00 години в селі Набільське зникатиме електрика. Надовго будуть знеструмлені будинки, розташовані на вулицях:

Підгорна — 1, 1А, 2, 3А, 4-6, 8-14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 52

Центральна — 1, 2, 3А, 6-9, 13-24, 23В, 26, 28-34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54А, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 86, 88, 90

В місті Остер з 08:00–20:00 години вимкнуть електрику. На 12 годин поспіль місто зануриться в темряву за такими адресами:

Б. Хмельницького — 77

В. А. Бондаренка — 48, 96

Героїв 66-ї бригади — 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45А, 47, 47А, 48А, 49, 49А, 50-64, 66-80, 82-99, 101, 103, 105, 107А, 109, 111, 113, 117, 119, 121, 121А

Грушевського — 1, 1А, 3, 3А, 5, 5А, 5Б, 5В, 7, 7А, 9, 11, 11А, 13-28, 30, 32, 32А, 34, 36, 38, 38А

Також частину Остера чекатимуть відключення світла з 09:00–18:00 години, які охоплять такі вулиці:

Беца — 1, 3, 5, 6, 8

Будівельників — 29, 31, 33, 33Б, 43-46, 48, 50, 52, 54

Б. Хмельницького — 3-31, 33-40, 42, 44, 46, 48, 48А

Зайцева — 49А

Олега Васюка — 1-16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

Шевченка — 33, 35, 35А, 37, 39, 41, 43, 45, 45А, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68

Ярослава Мудрого — 16, 18, 20-50, 52, 54, 54А.

