Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві спрямована на покращення якості життя та збереження здоров’я.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві доступна від благодійної організації Карітас, проте варто знати подробиці, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні організації.

У межах напряму «Догляд вдома» реалізується комплексна система підтримки людей, які частково або повністю втратили здатність до самообслуговування.

Програма спрямована на покращення якості їхнього життя, збереження здоров’я, забезпечення можливості тривалого перебування у звичному домашньому середовищі, а також на запобігання необхідності інституційного догляду.

Пенсіонерам у Києві простягнуть руку допомоги. Серед ключових завдань напряму — допомога у веденні домашнього господарства. Вона включає придбання та доставку продуктів харчування, побутових і господарських товарів, медикаментів, приготування їжі, прибирання житла, а також сприяння в оплаті комунальних послуг.

Окремий блок послуг у Києві стосується допомоги у самообслуговуванні та догляді за дітьми з інвалідністю. Йдеться про підтримку у виконанні щоденних гігієнічних процедур: вмивання, обтирання, купання, одягання та роздягання, взування, зміну постільної білизни, годування, догляд за волоссям, гоління, а також заміну підгузків і пелюшок.

Важливим напрямом є організація взаємодії з іншими фахівцями та службами. Фахівці допомагають у виклику лікарів, комунальних і транспортних служб, супроводжують відвідування медичних закладів, сприяють у підготовці заяв, скарг, отриманні довідок і документів, а також допомагають у комунікації щодо отримання соціальних послуг і консультацій.

Також передбачено навчання навичок самообслуговування, зокрема для осіб з інвалідністю. Йдеться про формування базових побутових умінь, необхідних для повсякденного життя: гігієнічні процедури, одягання, користування туалетом і засобами гігієни, догляд за постільною білизною тощо.

Окремо надається гуманітарна допомога для пенсіонерів у забезпеченні технічними засобами реабілітації — протезами, ортезами, кріслами колісними, тростинами та іншими пристроями. Фахівці також навчають правильному користуванню цими засобами.

Суттєвою складовою є психологічна підтримка, яка включає спілкування, бесіди, читання, сприяння у доступі до професійного психологічного консультування та проведення заходів для емоційного розвантаження.

Крім того, здійснюється інформування з питань соціального захисту населення, допомога в оформленні документів, а також сприяння в отриманні безоплатної правової допомоги. За потреби надається і натуральна допомога.

