Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 12 травня будуть тривати через масштабні ремонтні роботи, що триватимуть в електромережах, пише Politeka.net.

Про це повідомили кілька територіальних громад, посилаючись на Дніпровські електромережі.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах енергетики будуть проводити профілактичні роботи в межах області.

У зв’язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії 12.05.2026 року з 09:00-17:00 години в місті Перещепине. Обмеження будуть діяти за такими адресами:

Шевченка 43; 45; 47; 49; 51; 51/5А; 53; 55; 57; 59; 61

Приорільська 27; 29; 31; 52; 54; 58; 60; 62; 64; 66; 68

Соборна 1; 10; 11; 12; 16; 18; 2; 4; 5; 6; 8; 9; б/н

пров. Гетьманський 5; 6; 7; 8

Базарна 1; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17/А; 18; 19; 2; 3; 4; 7; 8; 9

Кутузова 1; 10; 12; 18; 2; 20; 22; 24; 26; 3; 30; 5; 6; 7; 8; 9

Соборна 13; 15; 17; 19; 20; 21; 21/А; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42

Повідомляється про планові роботи у Криворізькому районі з 08:00 до 18:00 години в селі Новомайське на наступних вулицях:

Виноградна: 1, 1А, 3, 5-7, 9-16, 18-28, 31-33, 35-38, 40, 41, 43-53, 55, 56, 60-63, 66, 69;

Вишнева: 6,6А;

Восточна: 8А,14,18,19,24,25,26,28,29,30,31,35,56,57,59,61,65,66,70,71,;

Миколи Кобця: 1А,2,2А,3,3/10,3/11;

Східна: 1А, 5, 23, 58, 69, 74.

На 12 травня з 07:30 до 19:00 не буде електрики в місті Жовті Води. Електрика зникне за адресами:

Промислова: 4;

Поштова: 1, 3, 5-7, 11-16, 18, 20, 22-33, 35-40, 42, 44-48, 50, 52;

Літературна: 1, 1А, 3-23 (непарні), 23А, 25-33 (непарні);

М. Пошедіна: 13, 23, 25, 27;

Музейна: 13.

Також у місті Жовті Води не буде світла з 09:00 до 18:00 години за адресами:

Володимира Великого: 9, 13-19 (непарні), 19А, 21-29 (непарні), 29А, 29Б, 31, 31А, 33-49 (непарні), 53, 55, 57;

Осіння: 1-5, 6А, 7-39 (непарні), 43, 45, 45А, 47-57 (непарні);

пров. Краснокутський: 1, 2.

