Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко пояснив, що росія все одно порушувала перемир’я, але цей режим тиші свідчить, що кремль боїться далекобійних можливостей України, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, Україна не завдає ударів по території росії, дотримується припинення вогню, росія ж запускала дрони, хоч і значно менше. А щодо фронті, додає він, то місцями ворог продовжує штурмові дії, ми відповідаємо, тому що, зрозуміло, ніхто не брав на себе зобов'язань просто стояти і спостерігати, ми продовжуємо нашу стратегічну оборонну операцію.

«Тобто можна констатувати, що повного режиму тиші немає. росія порушує припинення вогню. Для багатьох це не є дивиною, правда? Мало хто сподівався на повну фіксацію. Але можна констатувати зниження вогневої активності противника. Це факт. Тобто це те, про що зараз можна говорити», – констатує Олександр Мусієнко.

Нехай ми ще не змусили росію повністю зупинити вогонь, підкреслює він, але їй довелось зменшити інтенсивність. А причина, пояснює експерт, у далекобійних можливостях України, саме через це путін дзвонив Трампу, після чого президент США заявив про припинення вогню. Однак, нагадує він, цей так званий режим тиші триває до вівторка, до 12 травня, а далі, очевидно, росія відновить свої атаки, а ми знову почнемо завдавати ударів по території рф.

«Тобто спостерігається така етапність. З кожним наступним етапом це перемир'я, це припинення вогню призводить до того, що ворог вимушений просити і вимушений зменшувати свою вогневу активність. Він порушує (ред. – перемир’я), але зменшує (ред. – інтенсивність атак). Інакше, ну, про що говорити потім Трампу?», – пояснює Олександр Мусієнко.

