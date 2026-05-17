Графіки відключення світла у Чернігівській області на тиждень з 18 до 24 травня будуть тривати в окремих населених пунктах багато годин поспіль, пише Politeka.net.

Інформацію про обмеження надали кілька територіальних громад, з посиланням на «Чернігівобленерго».

19.05.2026 року з 09:00–19:00 години не буде електрики в населеному пункті Набільське. Обмеження вводяться через капітальний ремонт. Знеструмлять такі вулиці:

Підгорна — 1, 1А, 2, 3А, 4, 5, 6, 8, 9, 9А, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 52

Центральна — 1, 2, 3А, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23В, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54А, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82, 86, 88, 90

20.05.2026 року 09:00–19:00 години у селі Жилин Млинок будуть діяти графіки відключення світла. Електрика зникне на 11 годин поспіль на наступних адресах:

Лугова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 58

21.05.2026 року з 09:00–19:00 години триватимуть довгі відключення в селі Жуківщина. Вони стосуються окремих вулиць:

О. Бригинця — 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51А, 52, 53, 53А, 54, 55, 56, 57, 57А, 57Б, 58, 58А, 59А, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 68А, 68Б, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 85А, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108

Шевченка — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 43.

