Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області здебільшого тримається на приватних ініціативах громадян.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області надається місцевими жителями, які відкривають свої домівки для людей, що були змушені залишити власне житло через війну, повідомляє Politeka.

Актуальні оголошення з адресами публікуються на платформі «Допомагай». Там інформація оновлюється регулярно, а доступні варіанти охоплюють як міські райони, так і сільські населені пункти. Пропозиції різняться за умовами та форматом розміщення залежно від домовленостей із власниками.

У більшості випадків проживання не передбачає орендної плати. Водночас частина господарів просить допомогу в побуті або підтримання порядку в оселі, що є умовою спільного проживання.

У місті Полтава доступна окрема кімната в приватному будинку. Помешкання розташоване на ділянці із садом та присадибною територією. Власниця живе сама та не потребує додаткового догляду з боку мешканців.

У селі Козлівщина Котелевської громади пропонують будинок для жінки. Оселя обладнана газовим опаленням, водопостачанням, інтернетом і резервним живленням. Населений пункт має транспортне сполучення з обласним центром, що спрощує пересування.

Ще один варіант розміщення доступний у місті Кременчук. Там готові прийняти жінку з дитиною в приватному секторі. Орендна плата не стягується, однак передбачена участь у щоденних побутових справах.

Фахівці зазначають, що Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області здебільшого тримається на приватних ініціативах громадян, які надають власні помешкання для тимчасового проживання переселенців.

Перед заселенням людям рекомендують заздалегідь уточнювати умови проживання, можливі витрати та всі організаційні деталі безпосередньо з власниками, оскільки наявність вільних місць може швидко змінюватися.

