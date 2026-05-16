Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області викликало активне обговорення серед мешканців громади.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області спричинило оновлення вартості вивезення побутових відходів у Костополі після рішення виконавчого комітету міськради, повідомляє Politeka.

Посадовці пояснили коригування збільшенням витрат комунального сектору. Найбільше вплинули дорожче дизельне пальне, ремонт спецтехніки, закупівля комплектуючих та обслуговування обладнання.

Після затвердження нових розрахунків обробка одного кубометра сміття для населення коштуватиме 338,79 гривні. Раніше показник становив 239,67 грн. Для підприємств та інших категорій користувачів сума також змінилася — до 370,03 грн.

Щомісячне нарахування формують залежно від кількості зареєстрованих жителів і типу помешкання. Для більшості домогосподарств додаткове фінансове навантаження становитиме приблизно 12–14 гривень.

У міській адміністрації нагадали, що попередній перегляд розцінок проводили торік. За цей період собівартість робіт помітно збільшилася, тому старі показники вже не відповідали реальним витратам підприємств.

На цьому тлі підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області викликало активне обговорення серед мешканців громади, адже зміни торкнулися щоденних витрат багатьох родин.

Фахівці житлово-комунальної сфери зазначають, що подібна тенденція зараз спостерігається й в інших регіонах країни через подорожчання ресурсів та технічного забезпечення.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області: які ціни тепер дійсні.