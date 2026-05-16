Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области повлекло за собой обновление стоимости вывоза бытовых отходов в Костополе после решения исполнительного комитета горсовета, сообщает Politeka.

Чиновники объяснили корректировку увеличением расходов коммунального сектора. Больше всего повлияли более дорогое дизельное топливо, ремонт спецтехники, закупка комплектующих и обслуживание оборудования.

После утверждения новых расчетов обработка одного кубометра мусора для населения обойдется в 338,79 гривны. Раньше показатель составил 239,67 грн. Для предприятий и других категорий пользователей сумма также изменилась – до 370,03 грн.

Ежемесячное начисление формируют в зависимости от количества зарегистрированных жителей и типа жилья. Для большинства домохозяйств дополнительная финансовая нагрузка составит около 12–14 гривен.

В городской администрации напомнили, что предварительный пересмотр расценок проводился в прошлом году. За этот период себестоимость работ заметно увеличилась, поэтому старые показатели уже не соответствовали реальным затратам предприятий.

На этом фоне повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области вызвало активное обсуждение среди жителей общины, ведь изменения затронули ежедневные расходы многих семей.

Специалисты жилищно-коммунальной сферы отмечают, что подобная тенденция сейчас наблюдается и в других регионах страны из-за удорожания ресурсов и технического обеспечения.

