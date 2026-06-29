Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 30 червня є частиною системного технічного обслуговування енергомереж.

Жителям Кіровоградської області повідомили про запровадження планових графіків відключення світла на 30 червня, пише Politeka.net.



Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 30 червня є частиною системного технічного обслуговування енергомереж. Вони дозволяють зменшити ризики аварій, запобігти масштабним і непередбачуваним знеструмленням, а також забезпечити стабільніше та безпечніше електропостачання для населення, бізнесу й соціальної інфраструктури.

За інформацією пресслужби «Кіровоградобленерго», 30 червня світло буде відсутнє упродовж тривалого часу — з 09:00 до 17:00 в селі Цвітне. Обмеження торкнуться частини села, де знеструмлення охоплять низку вулиць і провулків, зокрема:

Березовського: 3–5, 8–9, 11

Механізаторів: 1–8, 10–18, 22

Степова: 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 2г, 2е, 3–4, 4А, 5–6, 7А, 8–11, 11А, 12–13, 15–18, 20–21, 23, 26–27, 32, 40, 40А, 42, 44–46, 48, 50, 56; також 3, 5; також 4, 6, 8, 10, 12, 45

Шевченка: 1, 3, 8–9, 11–13, 15, 19, 21

Окремо зазначається, що в населеному пункті Роздолля у зв’язку з проведенням капітального ремонту електромереж електропостачання буде тимчасово припинене з 09:00 до 17:00 за адресами:

Срібна: 1–2, 6–7

Світла: 1, 5, 7–8, 9А, 11, 14, 21, 24, 25–26, 29, 31, 33, 36–37

Також з 09:00 до 17:00 години під відключення потрапляють численні житлові будинки села Букварка на вулицях:

Миру: 1–12, 14–16, 18–19, 21А, 23–24, 26–29, 34, 41–42, 44, 46А, 47, 51–59, 61, 64–67, 74–75, 81, 83–85, 87

Молодіжна: 1–7, 9–13, 15–18, 21

Набережна: 1, 1А, 3, 5, 5А, 7, 9, 12–15

Остапенка: 1–11, 11А, 12–14, 16, 19–21, 24–26, 30

Перемоги: 9, 14

Садова: 3

Степова: 6, 8.

Також графіки відключень охоплять частину населеного пункту Підлісне, де обмеження діятимуть з 09:00 до 17:00. Без електроенергії тимчасово залишаться мешканці десятків вулиць:

Вишнева: 1, 3–7, 10–11, 13–17, 19–26, 28–32, 34, 36, 39–40, 43

Лесі Українки: 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 104, 106, 112

Лісна: 3, 7, 7А, 11

Шевченка: 2–4, 6, 10, 12, 14, 19–21, 26–34.

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