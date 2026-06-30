Графики отключения света в Черниговской области на 1 июля вводятся в связи с проведением профилактических работ.

Жителей Черниговской области предупредили о масштабных плановых отключениях электроэнергии, которые запланированы на 1 июля в нескольких населенных пунктах региона, сообщает Politeka.net.



Графики отключения света в Черниговской области на 1 июля вводятся в связи с проведением профилактических и ремонтных работ на электросетях. В энергокомпании подчеркивают, что подобные мероприятия являются частью планового технического обслуживания энергетической инфраструктуры.

По информации АО «Черниговоблэнерго», с 08:00 до 19:00 плановые работы будут проводиться в Бахмачи. Здесь графики отключения света охватят значительное количество потребителей, а временное обесточивание коснется десятков адресов на улицах:

Грузька — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 1А, 1Б, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 35А, 37, 37А, 39, 41, 43, 7А, 9А

Г. Сковороды — 1, 1А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42

С. Кошмала — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54А, 55, 56А, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 80

Соборности — 66

Тыныцька — 5

Кроме того, с 09.00 до 18.00 еще одна волна плановых отключений электроэнергии запланирована в Остери. Здесь также будут проводиться ремонтные работы на сетях, в связи с чем отдельные адреса останутся без электроснабжения:

А.О. Грановського — 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 37

Воскресенська — 4, 6, 8, 10, 12, 17А, 17Б, 21, 23, 23А

Коцюбынського — 27

Левка Лукяненка — 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37

Мыру — 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37

Незалежности — 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 29, 31

Ярослава Мудрого — 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 100, 102, 104, 106.

с 08:00 до 19:00 временно будет прекращено электроснабжение в населенном пункте Короп. Без света на 11 часов останутся отдельные дома на ряде улиц, среди которых:

Кыивська — 71, 73

Комунальна — 22, 35, 35/1

Лисова — 7, 9, 7/1.

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