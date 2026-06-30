Графики отключения света в Запорожской области на июль вводятся в связи с проведением комплексных ремонтов.

В Запорожье будут в течение июля действовать плановые графики отключения света, которые охватят десятки адресов в разных районах города, сообщает Politeka.net.



Графики отключения света в Запорожской области на июль вводятся в связи с проведением комплексных ремонтных и профилактических работ на объектах энергетической инфраструктуры. Энергетики подчеркивают, что такие меры являются составной частью системного обслуживания сетей и направлены на повышение их надежности и стабильности.

В компании «Запорожьеоблэнерго» сообщили, что уже 1 июля в городе начнется очередной этап плановых работ по ремонту электрооборудования. В период с 09:00 до 17:00 временные отключения коснутся ряда улиц, в частности:

Алмазна: 36, 38, 40

Бодянського: 1-61, 2-52

Вроцлавська: 13, 15

Вузлова: 1А

Дызельна: 38-86, 88, 51-111

Евгена Адамцевыча (Тымирязєва): 226-236, 309-335

Игора Сикорського: 274, 276

Мырослава Симчича (Лизы Чайкинои): 49, 50, 53Б, 56В

Республиканська: 80, 88, 90

Свитловодська: 1-55, 2-54, 40А, 40Б, 61-95, 56-96, 57, 59, 98-102

Селыщна: 1-17, 2-20, 19, 21-55, 22-48, 50, 8, 57-95, 50-84

Сичеславська (Норильська): 1-13, 8, 15В, 30, 38, 6-88, 15-57, 2/4, 37-57, 88-116, 116А, 59-63, 95

Тенисна: 11, 14, 15, 16, 17, 1А, 3, 5, 7

пров. Самоплывный: 14А

Следующий этап работ намечен на 2 июля 2026 года. В этот день, также в период с 10:00 до 17:00, в городе продлятся ремонтные мероприятия, в связи с чем электроснабжение будет временно отсутствовать по адресам:

Арсена Коваленка (Адмирала Макарова): 142/1, 141/2, 146

Борыспильска (Братська): 47, 49А

Оберегова (Громовои): 80, 80а

Робитныча: 1-79 1--58

Славутыча: 83, 145

Столєтова: 90/3

пров. Арабатськый: 10, 11–19, 11а

3 июля графики отключений также будут действовать в дневное время — с 09:00 до 16:00. Временные обесточивания охватят улицы:

Арктычна: 38-58, 39-57

Дызельна: 88

Евгена Адамцевича (Тимірязєва): 337

Игора Сикорського: 276, 278-308, 312-320

Мицна: 20

Руставели: 53а, 56.

6 июля с 09:00 до 17:00 из-за планового ремонта электрооборудования без электроснабжения останутся жители значительного количества улиц, среди которых:

Днипровська: 22

Левка Лукьяненко (Тургенева): 15, 15-временно

Поштовая: 55, 55-временно, 55кв.68, 97, 57, 57а, 69, 71

шоссе Орихивське: 10.

7 июня, в период с 03:00 до 13:00 временные отключения коснутся ряда улиц, в частности:

Авиацийна: 2, 3а, 4-16

Аеродромна: 1, 15-21, 2, 20, 22, 3, 5, 4-18, 7, 9, 11

Азовська: 1-9, 11, 12, 14, 13-21, 14-22, 2-10, 23-31, 31А, 24-34, 33-39, 36-40

Амбулаторна: 10, 12, 3-15, 4-8

Ангарна: 1-13, 10а, 2-8, 10

Балка Попивка: 1-13, 15, 17-23, 25, 27-45, 28-40, 44, 46, 46/4, 50, 50а, 47-87, 91-107, 109, 111, 52, 56-68, 74-78

Барыкадна: 1, 1-41, 107, 107а, 109, 113-159, 161, 163, 25, 28, 28-32, 28б, 35, 37, 39, 42, 44, 43-61, 46-56, 58, 58г, 63-69, 71-77, 79-83, 83а, 85, 87, 89-105.

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