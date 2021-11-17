Не все так гладко

Hyundai Sonata завжди була вірним сімейним перевізником - її місткості вистачило на двотижневу поїздку з дитиною.

Шкіряні сидіння легко миються і витримали випробування часом, а установка автокрісла досить проста. Sonata може похвалитися високими оцінками краш-тестів, передає "motortrend.com".

Проте, після декількох місяців "примхи" Sonata виявляються більш чітко. Іноді Початкова затримка в прискоренні поза лінією може дратувати при спробі здійснювати швидкі маневри в пробці. І вхід без ключа в нашій моделі непослідовний-іноді він не реагує, коли брелок знаходиться поруч.

Але найбільше дивує вартість Sonata Limited. За ціною менше 35 000 доларів Sonata коштує на кілька тисяч менше, ніж аналогічно завантажений Honda Accord.

Ймовірно, новий салон Sonata з верхньою обробкою настільки шикарний, що може зійти за розкішний автомобіль.

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