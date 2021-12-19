Toyota Sequoia надійде в 2023 році як тільки японський виробник закінчить роботу з новою Tundra.

Нова Toyota Sequoia 2023 року повинна бути набагато краще в порівнянні з попередньою моделлю в усіх відношеннях. Побачити абсолютно нову Sequoia можна буде десь у другій половині 2023 року, передає "kfz10.de".

На даний момент можна тільки здогадуватися про особливості дизайну Toyota Sequoia. Звичайно, тільки платформа, яка буде такою ж, як і в наступному поколінні Tundra.

Крім того, ми очікуємо абсолютно нового стилю, нового дизайну інтер'єру, нових варіантів двигуна і так далі.

Попереднє покоління Sequoia

Це буде перший редизайн Toyota Sequoia за майже 15 років, тому неважко зробити висновок, що він буде масовим.

Як і в майбутній Tundra, Нова Toyota Sequoia працюватиме на корпусній версії нової платформи TNGA.

Нова модель Toyota Sequoia, безумовно, буде мати нижчий центр ваги, що забезпечить кращу керованість цього величезного позашляховика. Крім того, нова модель повинна бути значно легше. У поєднанні з новими варіантами двигуна це повинно дуже позитивно позначитися на паливній ефективності.

Стара модель Sequoia

Зовнішній дизайн Toyota Sequoia, як очікується, буде представлений в майбутній Tundra . Він відрізняється масивними, сміливими лініями і привабливим футуристичним дизайном фар.

Звичайно, Toyota Sequoia 2023 року може мати кілька відмінностей, але ми все ще чекаємо, коли офіційні особи дізнаються більш детальну інформацію.

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