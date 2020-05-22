Сьогодні на Херсонщині представив журналістам нашу позицію щодо майбутніх місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.
Перше.
Риторика влади про можливість проведення одночасно із місцевими виборами виборів на окупованих територій неправильна і шкідлива.
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Друге.
Виборчі правила в частині фантастичної й неадекватної грошової застави для політичних партій є спробою нинішніх парламентських сил дозволити брати участь у виборах лише провладним та олігархічним партіям.
Для прикладу, для участі у виборах до Херсонської обласної ради застава - 1 мільйон 581 тисяча, для участі у виборах Херсонської міськради та міського голови загалом - більше 1 мільйона гривень.
Як відомо, під тиском громадськості ВР у першому читанні проголосувала за зменшення застави у 9 разів. Підтримали це партії Слуга народу і Голос. Проти цього активно виступили партії Медведчука, Порошенка і Тимошенко. Нині триває дискусія у парламенті й до другого читання, як каже Зеленський, деякі «опозиційні та хитрозроблені» партії намагаються переконати владу не зменшувати заставу, щоб поділити місцеву владу між собою! В разі, якщо до другого читання застава буде зменшена не в 9 разів, а лише в 2 рази, як нині прагнуть ОПЗЖ, ЄС і Батьківщина, то місцеве самоврядування буде сформоване олігархами, мільйонерами та місцевими поміщиками!
Не забуваємо, що попри заклики відмовитися від бюджетного фінансування в інтересах охорони здоров’я, всі парламентські партії, окрім Слуги народу, матимуть ще й десятки мільйонів гривень від платників податків!
Отож, вимагаємо забезпечити рівні умови для участі у місцевих виборах і скоротити застави хоча б у 9 разів!
Принагідно, інформую, що команда РІДНОЇ КРАЇНИ презентує на Херсонщині свої просвітницькі, спортивні та екологічні проекти та з нагоди Дня перепоховання (повернення) Шевченка в Україні передасть для бібліотек та шкіл Шевченківські та Українські щорічники.