Про це пише Микола Томенко на своїй сторінці у Facebook. Далі наводимо слова автора без коментарів.

Сьогодні на Херсонщині представив журналістам нашу позицію щодо майбутніх місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.

Перше.

Риторика влади про можливість проведення одночасно із місцевими виборами виборів на окупованих територій неправильна і шкідлива.

Друге.

Виборчі правила в частині фантастичної й неадекватної грошової застави для політичних партій є спробою нинішніх парламентських сил дозволити брати участь у виборах лише провладним та олігархічним партіям.

Для прикладу, для участі у виборах до Херсонської обласної ради застава - 1 мільйон 581 тисяча, для участі у виборах Херсонської міськради та міського голови загалом - більше 1 мільйона гривень.

Як відомо, під тиском громадськості ВР у першому читанні проголосувала за зменшення застави у 9 разів. Підтримали це партії Слуга народу і Голос. Проти цього активно виступили партії Медведчука, Порошенка і Тимошенко. Нині триває дискусія у парламенті й до другого читання, як каже Зеленський, деякі «опозиційні та хитрозроблені» партії намагаються переконати владу не зменшувати заставу, щоб поділити місцеву владу між собою! В разі, якщо до другого читання застава буде зменшена не в 9 разів, а лише в 2 рази, як нині прагнуть ОПЗЖ, ЄС і Батьківщина, то місцеве самоврядування буде сформоване олігархами, мільйонерами та місцевими поміщиками!

Не забуваємо, що попри заклики відмовитися від бюджетного фінансування в інтересах охорони здоров’я, всі парламентські партії, окрім Слуги народу, матимуть ще й десятки мільйонів гривень від платників податків!

Отож, вимагаємо забезпечити рівні умови для участі у місцевих виборах і скоротити застави хоча б у 9 разів!

Принагідно, інформую, що команда РІДНОЇ КРАЇНИ презентує на Херсонщині свої просвітницькі, спортивні та екологічні проекти та з нагоди Дня перепоховання (повернення) Шевченка в Україні передасть для бібліотек та шкіл Шевченківські та Українські щорічники.