Журналістка Катерина Котенкова в програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua заявила, що українці отримуватимуть субсидії по-новому і розповіла, що зміниться вже в травні.

«Правила отримання субсидій змінилися. Тепер все буде по-новому. Уряд називає це оптимізацією кількості одержувачів субсидій. Я ж бачу це так: опалювальний сезон закінчився, боргів за комуналку рекордна сума 82 млрд, і ось, як і передбачалося, будуть скорочувати соціальний захист населення під час пандемії. Тарифи піднімають, а субсидії скорочують», - розповіла Котенкова.

За її словами, уряд оптимізує кількість одержувачів субсидій. Тепер, якщо у вас є депозит на суму в 100 тисяч грн або ви міняли в банку валюту на 50 тисяч гривень, субсидії вам не бачити. Крім того, всім субсідіантам доведеться знову подавати заявки на отримання держдопомоги.

«Уже з травня скасовують нарахування субсидій в безготівковій формі. 100% українців, яким надавали допомогу, будуть отримувати її живими грошима. Крім того, вводяться нові правила щодо тих, кому субсидії призначатися не будуть. Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль», - каже Котенкова.

Вона пояснила, що з цього місяця всім бажаючим отримувати субсидії доведеться подати нову заявку на її отримання. Заявки можна буде подавати протягом наступних п'яти місяців. Зробити це можна в тому числі онлайн або по пошті. За словами журналістки, зараз 92% українців, які отримують субсидії, отримують її в грошовій готівковій формі. З травня всі 100% будуть отримувати субсидію живими грошима.

«Субсидію не призначатимуть тим, у кого є гроші на депозитному рахунку в банку, машина або людина купувала валюту одноразово на суму понад 50 тис грн. Якщо раніше субсидія не надавалася, якщо людина мала автомобіль молодше 5 років, то зараз субсидія не надається, якщо є два автомобіля не старше 15 років. Також субсидія не надається, якщо у власності є дві квартири. Також враховуються додаткові доходи: наявність банківських депозитів на суму понад 25 прожиткових мінімумів, а це приблизно 70 000 гривень», - розповіла Котенкова.

Нагадаємо, Найштетік заявив, що в Україні витрачається на одну людину близько ста доларів на рік.

Раніше Котенкова заявила, що влада хоче ще більше скоротити виплати субсидій і різного роду соціальної допомоги.