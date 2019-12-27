Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 23,29 гривень за долар, що дорожче на 4 копійки, ніж днем раніше

НБУ оголосив офіційний курс долара на 27 грудня. Він виявився на чотири копійки дорожче, ніж 26 грудня, в четвер. Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу регулятора.

Офіційний курс долара на 27 грудня:

2329,2885 гривень за 100 доларів (+3,7730 гривень)

Курс долара на 26 грудня:

2325,5155 гривень за 100 доларів.

Євро подорожчав на чотири копійки. Курс складе 27 грудня 25,80.

Раніше ми повідомляли, що курс валют після Нового року різко зміниться.

Експерти повідомили, що долар в Україні чекає велике падіння, але в Мінфіні стримуються від таких прогнозів.

Так, на думку деяких фахівців, долар в 2020 році буде коштувати 20 - 22 гривні. У Мінфіні ж заклали прогнозований курс долара на позначці 24,8-27 грн.

Попередній прогноз Мінфіну був на рівні 28,2 грн.

Відзначимо, зокрема аналітик Максим Пархоменко вважає, що гривня здійснить переможну ходу в наступаючому році і досягне 22 гривень за один долар.

За словами аналітика Вадима Иосуба, якщо НБУ повернеться до старих практик, втрутившись у курсоутворення, то може статися криза.

Інші фахівці впевнені, що долар може досягти позначки 2015 року, коли іноземна валюта торгувалася на рівні 20-21 грн/долар США.

Повідомлялося, що ціни на бензин і дизпаливо впали.

Ціни на бензин і дизпаливо на станціях великих мереж 24 грудня істотно змінилися

Про це повідомив директор консалтингової групи "А-95" (Київ) Сергій Куюн на своїй сторінці в Facebook.

Наголошується, що ціни на автомобільне паливо опустилися на 0,5-1 грн/л.

До цього повідомлялося, що напередодні президент Володимир Зеленський під час наради з представниками ринку закликав найбільші мережі автозаправних станцій більш активно знижувати ціни на бензин і дизпаливо.

Нагадаємо, долар рекордно впав, але ціни в магазинах продовжують кусатися

А ще Politeka писала, що долар і євро летять на дно, НБУ змінив курс валют

Також Politeka повідомляла, що курс долара в 2020 році впаде



