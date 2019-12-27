Відтепер курс гривні щодо іноземних валют буде з’являтися на сайті регулятора раніше

Про це йдеться у повідомленні прес-служби регулятора.

НБУ буде публікувати офіційний курс гривні щодо іноземних валют о 16 годині щодня, а не до 18:00, як це було раніше.

Зокрема відомо, що раніше для прискорення розрахунку та оприлюднення офіційного курсу гривні використовувалися дані з сайтів інших центральних банків – їх оприлюднювали з певним лагом, тому публікувати офіційний курс гривні до всіх валют швидше не було можливості. Відтепер НБУ використовує крос-курси котирування іноземних валют в системі Bloomberg, а вони розраховуються о 15:30 за Києвом щодня.

Окрім цього, відомо, що НБУ буде публікувати курс за одну одиницю іноземної валюти, наприклад за 1 долар США - сума в гривні, а не за сто одиниць, як це було раніше, тим самим роблячи користування для україців більш зручним.

Також є нововведення щодо того, що курс яких іноземних валют буде публікуватися щомісяця, а яких – традиційно - щодня.

Нагадаємо, за прогнозами Нацбанку, у 2019 економіка України зросте на 3,5%, 2020 року - на 3,5%, 2021 року - на 4%. Щодо прогнозів інфляції, то за 2019 рік - 6,3%, у 2020 та 2021 роках – по 5%, йдеться у висновках НБУ. Також НБУ знизив облікову ставку на 1%. Так від 25 жовтня 2019 року вона становить 15,5%, прогноз на кінець 2020 року - 8%.

Нагадаємо також, не виключено, що курс долара в Україні у 2020 році може досягти рекордної позначки.

Відразу кілька експертів впевнені, що гривня продовжить зміцнюватися в 2020 році і курс долара зможе побити новий рекорд.

Але з ними не згоден Мінфін, який більш стриманий у прогнозах.

За словами аналітика Максима Пархоменка, національна валюта буде і далі зміцнюватися по відношенню до долара і опуститися до позначки в 22 грн/$.

Як стверджує експерт Вадим Іосуб, на валютному ринку може статися катастрофа, якщо НБУ повернеться до "старих порочним практик" втручання в курсоутворення.

"Зараз НБУ дотримується політики інфляційного таргетування, і, як наслідок, плаваючого валютного курсу. Регулятор свідомо не втручається в курсоутворення", - підкреслив фінансовий аналітик.

Іосуб також заявив, що рада НБУ, якому звітує Національний банк, розкритикував таке стрімке зміцнення гривні по відношенню до долара.

Як відомо, при підготовці державного бюджету на 2020 рік Міністерство фінансів заклав курс долара на рівні 24,8-27 гривень. Попереднім прогнозом від профільного міністерства був курс долара на рівні 28,2 грн/$.

Нагадаємо, курс долара обвалиться після Нового року: що чекає гривню.

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