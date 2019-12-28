Уряд затвердив нові правила, що стосуються гарячого водопостачання, але аналогічно цієї ж моделі, незабаром буде здійснюватися оплата і за інші комунальні послуги

Вперше в Кабміні детально прописали, за що і кому українці повинні платити, передає "24 канал". А також визначили алгоритм дій, що робити якщо послуга не надана в повній мірі і як домогтися перерахунку.

Отже, нові правила:

•температура гарячої води повинна бути не нижче 50 градусів Цельсія і не вище 75. Якщо споживачу вдасться довести, що температура води в його крані не вписується в рамки (а, як правило, вона нижче), то буде платити як за холодну.

• Уряд унормировав зняття контрольних показників з приладів обліку.

• Мешканці багатоповерхівок зможуть отримувати послуги як "в квартиру", так і "на вході в будинок". Але якщо загальнобудинковий лічильник зафіксує, що якісна послуга, а по дорозі в квартиру щось піде не так, претензії будуть до організації, яка обслуговує внутрішньобудинкові мережі.

Що стосується контролю якості послуг, то тут починаються проблеми. За словами експертів з Асоціації управителів нерухомістю, тотальний контроль - ідея хороша, але утопічна. Таке доступно тільки менеджерам, які вирішують проблему всього будинку, але за окрему плату.

Комунальники впевнені, що нові правила надання послуг тільки ускладнять облік.

Зокрема, директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатин повідомив, що тільки за опалення в платіжках буде три рядки: окрема плата за постачання теплової енергії, за абонентське обслуговування та внесок на обслуговування приладу обліку. За додатковий контроль - буде четвертий рядок.

До речі, вид договору з "Київтеплоенерго" кияни повинні обрати до 1 травня. Щоб вибрати "колективний" потрібно створити ОСББ. У цьому випадку не треба платити абонплату постачальнику.

Раніше ми повідомляли, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що завдяки новим газовим домовленостям між Україною і РФ протягом зими 2019/2020 ціна на газ для українців не виросте, а ціни в платіжках зменшаться.

У відповідь на це нардеп Олександр Дубинський заявив, що обіцянка Гончарука знизити тарифи на опалення для побутових споживачів – просто гра на публіку.

Нагадаємо, ціни на комуналку злетять до непристойності, опалювальний сезон перетвориться на пекло.

Як повідомляла Politeka, влада підготувала комунальний удар по українцях.