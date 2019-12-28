Помилка Приватбанке позбавив клієнтів грошей

Про новому ПП розповіли на порталі «Мінфін».

Так, клієнт Приватбанку повідомив, що 23декабря, намагався покласти на карту готівку через банкомат, але, банкомат завис прийнявши гроші і видав повідомлення про технеисправность. При цьому карту забрати вдалося не відразу, а тільки приблизно через 10 хвилин очікування.

На 3700 обіцяли, що протягом 24 годин проблема буде вирішена, але не сталося.

«Дзвонили і писали на гарячу лінію. Тепер сказали що протягом 3х днів, а після 3х діб, і після тривалого і наполегливого розмови з співробітником кількість центру, він відповів що за графіком інкасація пристрою намічена на 1 січня. Тобто за помилки банку, ми залишилися без грошей…», - каже клієнт.

При цьому наголошується, що членство в платному голд-клубі ніяк не допомогло.

«Відчуття що спілкуєшся не з великим банком, а з якоюсь напівлегальної конторою. Неясно за що взагалі сплачують щомісячні внески в голд клуб наприклад, якщо при першій же здавалося б дрібної проблеми, яку банк може вирішити швидко, виявляється, що твоя проблема нікому не цікава і їй ніхто не поспішає займатися. Злість переповнює. І управи на них. Може хтось підкаже куди можна звернутися», - йдеться в повідомленні клієнта Приватбанку.

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