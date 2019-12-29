В уряді анонсували зміни до чинного законодавства, які узаконять нові перевірки для підприємців

Подібну заяву під час брифінгу зробив глава Мінекономіки і торгівлі Тимофій Милованов, передає Знай.

Зокрема, Кабмін хоче узаконити перевірки для ФОП тільки на основі ризик-орієнтованого підходу.

За його словами, у разі затвердження змін штрафи для українських підприємців зменшаться, а перевірки проводитимуть серед тих підприємців, які викликають найбільше підозр.

"Ми внесли зміни в законопроект. Там зменшуються штрафи, зменшується відповідальність. Буде проводитися те, що ми називаємо мораторієм, але правильно говорити ризик-орієнтований підхід до перевірок. Тобто, ми будемо перевіряти не всіх підряд, а тільки тих, хто конкретно є високоризиковим в товарах і зонах, на яких є інформація", - підкреслив Милованов.

Раніше ми також розповідали про те, що українцям підготували нову систему штрафів, які планують відв'язати від прожиткового мінімуму. Як відомо, Кабмін вже розробив відповідний законопроект, що передбачає покарання для українців.

Автори документа хочуть зробити "відв'язування" штрафів і різних стягнень в адміністративному та кримінальному кодексам прожиткового мінімуму та законом неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Тобто, якщо українець заробляє більше за інших, то йому доведеться виплатити великий штраф.

Також з адміністративних штрафів введуть ще й якусь "штрафну ставку", яку планують розраховувати для кожного правопорушника індивідуально - 0,3% від середнього доходу людини за місяць (але не менше 17 гривень).

Більш того, автори законопроекту хочуть внести зміни в Кримінальний кодекс. Зокрема, за порушення правил особи, які відбувають тюремне ув'язнення, можуть потрапити на штраф до 440 штрафних ставок (зараз дві мінімальні зарплати).

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