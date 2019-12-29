Українцям розповіли, які зміни з комуналкою на них чекають в 2020 році

Про це пише Знай.

Як відомо, вже з 1 січня 2020 року українці будуть одержувати по дві платіжки за газ.

У першій буде прописаний тариф за спожите блакитне паливо, а у другій — вартість послуги з доставки газу.

Повідомляється, що тариф за доставку газу буде розраховуватися для кожного українця індивідуально. У нових платіжках буде зазначено кількість спожитого за період з жовтня 2019 року до вересня 2020 року газу в кубометрах, який множиться на тариф за його доставку.

Отриманий результат ділиться на 12 рівних частин, які побутові споживачі мають сплачувати щомісячно.

Для зручності українці можуть оплачувати цю послугу щокварталу, раз у півроку чи раз на рік. Постачальники газу також заспокоїли клієнтів і заявили, що вартість доставки газу не перевищуватиме 16 грн/місяць.

НКРЄКП вже внесла відповідні зміни до порядку формування тарифів за газ. У регуляторі підкреслили, що таким чином навантаження з оплати послуг на споживачів стане більш рівномірним, а виручка облгазів — більш прогнозованою.

Раніше ми повідомляли про те, що українцям підготували новий тариф, який вони побачать у своїх платіжках вже в наступному році.

Відомо, що українцям планують нарахувати комунальний тариф на холодну воду за останній місяць 2019 року.

Таке "нововведення" поки відчують на собі лише ті жителі Києва, яких обслуговує головний постачальник послуги водопостачання та водовідведення "Київводоканал".

Українців вже попередили, що мешканцям багатоповерхівок тепер доведеться платити за послуги з технічного обслуговування, ремонту та перевірки приладів обліку води.

Відомо, що розмір нового комунального тарифу буде залежати від кількості квартир у будинку. У 86% будинків сума становитиме близько 10 гривень, для 13% - близько 54 гривень, і один відсоток будинків буде платити більше 100 гривень щомісяця.

Нагадаємо, ціни на комуналку злетять до непристойності, опалювальний сезон перетвориться на пекло.

Як повідомляла Politeka, влада підготувала комунальний удар по українцях.

Також Politeka писала, що українцям підвищили пенсії перед Новим роком: хто в списку щасливчиків.