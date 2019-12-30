Стало відомо, хто може розраховувати на оформлення пенсій в 2020 році

Про це пише РБК-Україна.

Як відомо, в наступному році виплати від держави зможуть оформити ті українці, які досягли певного віку і у них є необхідна кількість трудового стажу.

Згідно з даними ПФУ, у 2020 році для виходу на пенсію за віком 60 років необхідно мати 27 років страхового стажу.

Варто відзначити, що мова йде саме про страховий стаж, а не про загальному трудовому.

Що стосується жінок, то вони можуть вийти на пенсію в 2020 році у віці 59,5 років. Цей показник щорічно буде збільшуватися, оскільки чиновники хочуть таким чином встановити гендерна рівність.

Таким чином, на заслужений відпочинок у 2020-му році до досягнення 60 років зможуть вийти жінки, які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року.

Раніше ми розповідали про те, як буде зроблений перерахунок пенсій після 1 січня 2020 року. Як відомо, 1 грудня 2019 року було збільшено розмір прожиткового мининмума.

Через підвищення цього показника вже на початку наступного року буде проведено перерахунок пенсій, який торкнеться відразу 9,4 млн пільговиків.

зокрема, розмір мінімальної пенсії виросте з 1564 до 1638 грн. При цьому збільшення не можна назвати істотним, оскільки більшість пенсіонерів отримають лише на 100 гривень більше.

Серед всіх є 18 тисяч "щасливчиків", у яких серйозно зростуть пенсії. Вже з 1 січня 2020 року вони будуть отримувати на 700 гривень більше.

У цілому, середня сума підвищення пенсій складе трохи більше 41 грн.

Також ми розповідали про те, хто може розраховувати на перерахунок пенсій після Нового року. Згідно із законодавством, з 1 січня 2020 року буде підвищено мінімальний розмір пенсій для тих українців, які досягли 65 років і мають тривалий страховий стаж

Для працюючих пенсіонерів перерахунок виплат буде проведений відразу після того, як вони звільняться з останнього місця роботи з урахуванням нового показника "мінімалки".

Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат

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