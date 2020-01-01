Вже з 1 січня 2020 року

П'яним водителям загрожують нові посилені покарання

Так, з 1 січня 2020 року набрав чинності прийнятий Верховною Радою закон про застосування кримінальної відповідальності за водіння в нетверезому стані.

Тепер кримінальна відповідальність за ст. 286-1 КК загрожує водіям у разі:

- керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;

- передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп'яніння чи під впливом таких лікарських препаратів;

- відмова водія від проходження медичного огляду на стан сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів;

- вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником), або після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу поліцейського, до проведення уповноваженою особою медичного огляду з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, чи до прийняття рішення про звільнення від проведення такого медичного огляду.

За всі вищеперелічені дії передбачено штраф від 17 до 32 тис. гривень та позбавлення права керувати транспортним засобом на строк до 3 років.

У разі повторного правопорушення штраф становитиме до 51 тис. грн. з позбавленням права керувати транспортним засобом від 2 до 3 років.

Нагадаємо, названо найнебезпечніші автомобілі для водія і пасажирів.

А ще Politeka писала, що Слуги народу вирішили добити українських водіїв.

Також Politeka повідомляла, що на українців чекають нові штрафи, Рада прийняла фатальне рішення.