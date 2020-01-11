Курс долара після недовгого затишшя знову почав знижуватися

Національний банк України представив офіційний курс валют на 11 січня. Судячи з нових цифр, долар не зміг відвоювати свої позиції і продовжив падати.

Так, американська валюта подешевшала на 15 копійок і досягла позначки в 23,96 гривень за долар. Зазначимо, що курс долара на 10 січня становив 24,12 гривень за долар.

Офіційний курс валют в Україні на 11 січня склав:

– 100 доларів США – 23,9677 гривні (-0,1513);

– 100 євро – 26,5874 гривні (-0,2124).

Варто відзначити, що на відкритті міжбанківського ринку курс долара також впав після дводенного зростання. Американська валюта торгувалася в районі позначки 24 гривень за долар. Разом з доларом на міжбанку подешевшав і євро.

Готівковий ринок також вловлює ці тенденції. Так, 10 січня долар подешевшав в середньому на 7 копійок і досяг 24,19 гривень у продажу.

Нагадаємо, що раніше у НБУ розповіли про ключові моменти для ринку валюти в 2020 році. Так, глава НБУ Яків Смолій розповів, що можуть бути різні сценарії, але, найімовірніше той, що істотних провалів гривня не зробить - Національний банк України не очікує, що курс гривні щодо іноземних валют знизиться в якихось істотних межах:

«Говорити про те, що буде істотне ослаблення гривні в майбутні періоди, мабуть, не потрібно». На ринку України в кінці 2019 року пропозиція валюти була істотньою, що і вплинуло на її вартість - все пов'язано з об'ємними інвестиціями іноземних суб'єктів в боргові цінні папери уряду:

«Вони склали близько 4 мільярди доларів у рік». Нацбанк викупив близько 8 мільярдів доларів надлишкової валюти з ринку із-за цього, зазначає фахівець.

Нагадаємо, курс валют різко змінився, долар і євро злетіли в ціні: що буде з гривнею.

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