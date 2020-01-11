До цього валюта довгий час дешевшала

Курс долара здивував несподіваним зростанням на закритті міжбанку

У суботу, 11 січня, американська валюта на міжбанку замість традиційного падіння відзначилася зростанням на цілих 5 копійок. Таким чином, курс долара у продажу склав 24 гривні, а в купівлі - 23,95 гривень за долар.

У той же час, курс євро залишився на колишньому рівні в 26,58 гривень за євро.

Компанія «Укрдилінг» повідомляє, що торги по долару 11 січня закрилися в діапазоні 23,9500 - 24,0000 грн/долар, вартість євро становила 26,5654 - 26,5852 грн, а російського рубля - 0,3907 - 0,3912 грн.

Відзначимо, що раніше аналітик Вадим Іосуб розповів про те, що вже до середини цього місяця курс долара в Україні чекають радикальні зміни.

За його словами, разом зі святами закінчився і ажіотажний попит на валюту, тому курс може знизитися з 23,8 до 23,5 грн/$.

При цьому, на найближчий тиждень, за словами аналітика очікується зовсім незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 23,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися з 23,5/23,8 грн.

З 2 січня офіційний курс долара знизився з 23,69 грн до 23,68 грн (-0,03%). Наголошується, що попит/пропозиція долара на міжбанку зросли за цей же час з 23,74/23,79 до 23,81/23,84 (+0,3%/+0,2%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 23,78/24,70 до 23,50/23,98 (-1,2%/-2,9%).

На міжбанку курс стабілізувався близько рівнів, досягнутих напередодні Нового року. Готівковий ринок у передноворічні дні відчув спекулятивний набіг. Після свят ажіотаж спав, слідом за ним стали зменшуватися як курси, так і різко расширившаяся напередодні різниця між купівлею і продажем.

Зазначимо, після рекордного зростання перед Новим роком, 9 січня гривня несподівано почала падати.

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