Українцям варто готуватися до нового стрибка комунальних тарифів

Справа в тому, що Укренерго підвищив тарифи на подачу електроенергії магістральними мережами майже на сорок гривень. Саме це і може позначитися на суми, які українці побачать у платіжках.

Тарифи на електрику для жителів Україну можуть підскочити аж на 25%.

Більш того, вже з перших днів 2020 року ціна на розподіл електроенергії для обласних енергетичних постачальників піднялася на тридцять копійок. Це пов'язано з тим, що Укренерго потрібно виплачувати "зелені" тарифи.

Крім того, позначиться на ціні зростання цін на ринку на добу вперед — з початку року ріст склав більше 11% або 16 копійок.

І це ще не всі зміни, які відбудуться з комунальними платежами в цьому році.

Так, вже з січня змінилися ціни на газ, опалення та гарячу воду. Як в уряді і обіцяли, вартість знизили.

Вже зменшили тарифи на тепло наступні міста: Луцьк, Дніпро, Маріуполь, Житомир, Кривий Ріг, Біла Церква, Буча, Обухів, Херсон, Кропивницький, Черкаси, Сєвєродонецьк, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Харків, Чернівці, Чернігів, Київ.

Але це зниження навряд чи вдасться відчути, оскільки в місяць можна буде заощадити всього пару десятків гривень. В рік така економія складе в середньому всього триста гривень. А якщо врахувати ціни в магазинах, тарифи на проїзд та інші послуги, що ця сума взагалі виглядає безглуздо.

Інших масштабних змін у ціновій політиці комунальних тарифах для українців уряд поки не анонсує. Багато експертів також вважають, що чекати цього громадянам не варто.

І хоча з січня в силу вступила нова фіксована мінімальна заробітна плата, її підвищення люди теж не змогли відчути. "Прибуток" абсолютно незначна, не досягає і тисячі гривень. Економісти пояснюють, що оскільки країна зараз загрузла у величезних боргах, то значних поліпшень у фінансовому плані їм чекати не варто ще десятки років.

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