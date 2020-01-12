Після довгого падіння курс долара чекає різкий стрибок у 2020 році

Найближчим часом долар почне активно відвойовувати свої позиції на валютному ринку. Про це економічний експерт Борис Кушнірук розповів в інтерв'ю Gazeta.ua.

Він розповів про те, що в останні роки в Україні склалася така ситуація, коли кредитувалися тільки споживчі й торгові кредити.

«Гроші в економіку, у підприємства не надходять. Тому люди почали шукати, куди б ще можна вкласти свої гроші. Через високі процентні ставки стало вигідно інвестувати в облігації державної позики», - розповів експерт.

На тлі таких умов іноземці за останній рік вклали в облігації близько 100 мільярдів гривень, завдяки чому внутрішній ринок отримав додатковий приплив валюти. Це допомогло гривні зміцнитися по відношенню до долара, однак Кушнірук підкреслює, що економіка країни від такого зміцнення не виграла. Це пояснюється падінням виручки за експорт у національній валюті, а відповідно і падінням доходів у бюджет. Крім того, зменшилися податкові надходження від імпорту.

На думку експерта, до літа ситуація з курсом долара буде відносно стабільною, однак потім американську валюту чекає різке зростання. Кушнірук зазначив, що Нацбанку бажано пом'якшити монетарну політику до цього моменту.

«У Мінфіну є своя задача. Вона полягає в тому, щоб зменшити прибутковість по ОВДП нижче 10 відсотків. Також треба збільшувати термін обігу державних облігацій – від 5 і більше років», - підсумував експерт.

Раніше у НБУ розповіли про ключові моменти для ринку валюти в 2020 році. Так, глава НБУ Яків Смолій розповів, що можуть бути різні сценарії, але, найімовірніше той, що істотних провалів гривня не зробить - Національний банк України не очікує, що курс гривні щодо іноземних валют знизиться в якихось істотних межах.

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