Стало відомо, що буде з курсом долара в 2020 році

Про це в інтерв'ю журналістам розповів економічний аналітик Борис Кушнірук, передає Gazeta.ua.

За словами експерта, в поточному році курс долара по відношенню до гривні буде зростати.

“Останні кілька років у нас кредитувалися тільки два сектори - споживчі й торгові кредити. Гроші в економіку, у підприємства не надходять. Тому люди почали шукати, куди б ще можна вкласти свої гроші. З-за високих процентних ставок стало вигідно інвестувати в облігації державної позики. В цьому році іноземці в них вклали близько 100 мільярдів гривень, що спричинило додатковий приплив валюти на внутрішній ринок”, — проаналізував Кушнірук ситуацію в Україні.

Але експерт упевнений, що подібне "зміцнення" національної валюти не можна назвати позитивним для всієї економіки. Це пов'язано з тим, що діяльність експортних послуг погіршилася, а в національній валюті на них впала виручка.

Кушнірук також прогнозує, що ситуація з курсом долара раніше літа не зміниться, а потім гривня почне дешевшати.

Аналітик стверджує, що для порятунку ситуації Національному банку необхідно активніше пом'якшувати монетарну політику – знизити облікову ставку і зменшити резервні вимоги.

"У Мінфіну є своя задача. Вона полягає в тому, щоб зменшити прибутковість по ОВДП нижче 10 відсотків. Також треба збільшувати термін обігу державних облігацій – від 5 і більше років”, - резюмував експерт у спілкуванні з журналістами.

Раніше ми писали про те, що курс долара в сьогоднішніх реаліях неможливо зафіксувати на одному рівні. Про це розповів глава Мінекономіки Тимофій Милованов.

зокрема, міністр нагадав, що якщо в Україні курс долара падає на дно, то від цього програють бізнес і держбюджет, які несуть великі втрати.

А якщо національна валюта падає, то в мінусі виявляються звичайні споживачі. Він також додав, що НБУ може згладити коливання на валютному ринку, але вручну стримувати курс долара ніхто не має наміру.

Нагадаємо, курс долара здивує українців у 2020 році: що буде з гривнею.

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