Курс валют в Україні 21 січня готує неприємний сюрприз, оскільки гривня різко здасть позиції

Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані Національного банку.

Так, за 100 доларів, доведеться віддати 2432,57 гривень (+7 гривень). Схожа ситуація буде і з євро – за 100 купюр доведеться віддати 2695,65 (+2 гривні).

Як повідомлялося раніше, Національний банк ввів зміни щодо обміну валют в країні. Як повідомляє прес-служба НБУ, українцям дозволили не розписуватися в банківських квитанціях, які видають під час операцій з обміну валют.

"Національний банк привів нормативно-правову базу у відповідність з Законом України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" у зв'язку із змінами, які були внесені до нього Законом України №128-IX і набирають чинності 19 квітня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Так, при обміні валют скасували необхідність проставляти на розрахункових документах РРО такі реквізити, як підписи касира і клієнта, відтиск штампа.

Крім того, Нацбанк дозволив банкам використовувати новітні програмні касові апарати при обміні валют. Під час таких операцій буде створюватися електронний документ, який тепер прирівнюється до звичайної квитанції з підписом клієнта.

Зазначимо, на 20 січня 2020 року Нацбанк України встановив офіційний курс долара на рівні 24,25 гривні за долар - це 16 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

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