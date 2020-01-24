В 2020 році оплата платежів за газ зазнала деякі зміни

Їх варто уважно вивчити, щоб не отримати штраф і не платити вдвічі більше, пише UBR.ua.

Дві платіжки

З 1 січня українці будуть отримувати замість однієї платіжки за газ – дві. Окремо буде виставлятися плата за спожитий газ і окремо – за його розподіл (доставку) споживачу. Тарифи за розподіл буде відрізнятися в кожному регіоні.

Два подорожчання

З січня тарифи на розподіл газу, які раніше закладалися в загальну платіжку, зросли на 46%. З 1 липня тарифи зростуть ще на 20%. Нові тарифи стосуються 44 облгазів. Зараз тариф для них за доставку газу становить від 0,28 до 1,99 гривні за куб. м в залежності від регіону, з 1 липня – від 0,28 грн (Київгаз) до 2,73 грн (Спектргаз, Львів) за 1 куб. м в місяць.

Тариф за доставку

Тариф за розподіл газу безпосередньо залежить від споживання за попередній "газовий рік" (з 1 жовтня по 30 вересня). Обсяг спожитого газу множиться на тариф на розподіл і ділиться на 12 (кількість місяців у році). Те, що вийшло і буде платою за розподіл газу. Ця сума буде індивідуальна для кожного споживача.

Не разом

Оплата за доставку газу буде приходити на місяць раніше платіжки за його споживання. Так, приміром, у лютому прийдуть платіжка за спожитий газ в січні (без доставки) і платіжка за його доставку в лютому. Однак у січні 2020 року приходять платіжка за грудень 2019 (загальна за споживання газу і його доставку, за старими правилами) і оплата за доставку газу в січні (за новими правилами). Таким чином, з-за переходу в січні платіж за доставку газу в рахунках українці побачать двічі (в грудневій загальної, і січневої окремої).

Як заощадити

Сума платежу за доставку газу не буде змінюватися протягом року, тому выгоднол оплатити її наперед, щоб не переплачувати за банківську комісію, яка інколи може дорівнювати сумі самого платежу. Особливо це може бути корисно тим, хто живе в глибинці, споживає газу трохи і користується місцевим відділенням банку з високою комісією.

При цьому варто врахувати, що з 1 липня тариф на розподіл дорожчає, тобто зросте і плата за місяць. В платіжці за доставку газу, яка прийде в липні, буде інша сума. Тому краще або дочекатися рахунку від розподільчої компанії в липні, або кинути аванс, а потім врахувати його у майбутньої оплати. Це дозволить уникнути штрафної пені.

Платіж з мобільного

Якщо з якихось причин ви не можете зробити платіж у термін, наприклад, немає доступу в особистий кабінет із-за відсутності інтернет-з'єднання, а поруч немає банку, пам'ятайте, що платіж можна зробити і з мобільного. Як це зробити, потрібно уточнити у оператора. Правда, поки не всі оператори надають таку можливість

Лічильник не допоможе

Рахунок за доставку газу формується незалежно від того споживається газ чи ні. Лічильник ж фіксує тільки обсяг спожитого газу, тобто має відношення тільки до однієї з платіжок. Ті, хто тимчасово не споживає газ (наприклад, поїхали на тривалий час) зможуть не платити за доставку, тільки якщо повністю отрежутся від системи газорозподілу.

Терміни оплати

Оплату за споживання газу газопостачальні компанії рекомендують здійснювати протягом 5 днів після отримання рахунку. Оплата за розподіл газу має точні терміни погашення.

Згідно з новими правилами, за послугу розподілу (доставки) газу промисловим споживачам необхідно сплатити до 1-го числа наступного місяця (за лютий – до 1 березня). Але у населення кінцевий термін оплати раніше – до 20 числа поточного місяця (за лютий – до 20 лютого).

За кожен день прострочення оплати після цього терміну продавець має право нарахувати штраф – компенсацію в сумі, що дорівнює тарифу за кожний прострочений день. Тобто за фактом за кожен прострочений день доведеться сплатити подвійний тариф за день доставки (його вартість вираховується за конкретного місяця). Наприклад, при несплаті рахунку за доставку газу до 200 грн за місяць платіж з урахуванням компенсації може скласти вже 400 грн. Розподільна компанія має право нарахувати таку пеню, але може цього і не робити на свій розсуд.

В облгазах відзначили, що за прострочення платежу за доставку в січні 2020 року, швидше за все, не штрафуватимуть за перехідного періоду. Але вже з лютого весь процес запрацює за вказаною схемою.

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