Кабінет міністрів України заговорив про деяку компенсацію за затримку пенсій і зарплат
Це правило планується ввести незабаром. Про це повідомляє Рoliteka.net з посиланням на повідомлення Telegram-каналу прем'єр-міністра Олексія Гончарука.
Як стверджується, уряд ініціює виплати компенсацій у випадку затримок з виплатами. Незабаром законопроект повинен розглянути парламент.
Для того, щоб усунути корупційні ризики був встановлений вичерпний перелік грошових доходів громадян, в нього входять пенсії, зарплати, соціальні виплати, стипендії та суми індексації грошових доходів громадян.
Яким чином будуть здійснюватися виплати, поки невідомо.
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Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" Галина Третьякова розповіла, що зараз у профільному комітеті Парламенту з питань соціальної політики розробляють нову пенсійну програму.
Третьякова підкреслила, що у разі затвердження нової програми українці будуть отримувати відразу по дві пенсії.
Таким чином, у Верховній Раді хочуть надати українцям можливість самостійно відкладати собі на пенсію. При чому, яку саме суму відкладати, буде вирішувати сам співробітник.
Раніше ми писали, що стало відомо, кого з українців не торкнеться підвищення пенсійного віку.
В прес-службі КСУ заявили, що підвищення пенсійного віку для окремих категорій осіб було визнано незаконним.
Йдеться про поступове збільшення на п'ять років пенсійного віку на пільгових умовах для працівників, визначених у нормах закону №213 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо пенсійного забезпечення" від 2 березня 2015 № 213-VIII.
Нагадаємо також, що українські жінки, у разі схвалення законопроекту, зможуть по-новому виходити на пенсію.
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Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.
Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат.
Також Politeka писала, що у Зеленського приголомшили новинами про зарплати і пенсії.