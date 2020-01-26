Кабінет міністрів України заговорив про деяку компенсацію за затримку пенсій і зарплат

Це правило планується ввести незабаром. Про це повідомляє Рoliteka.net з посиланням на повідомлення Telegram-каналу прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Як стверджується, уряд ініціює виплати компенсацій у випадку затримок з виплатами. Незабаром законопроект повинен розглянути парламент.

Для того, щоб усунути корупційні ризики був встановлений вичерпний перелік грошових доходів громадян, в нього входять пенсії, зарплати, соціальні виплати, стипендії та суми індексації грошових доходів громадян.

Яким чином будуть здійснюватися виплати, поки невідомо.

Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" Галина Третьякова розповіла, що зараз у профільному комітеті Парламенту з питань соціальної політики розробляють нову пенсійну програму.

Третьякова підкреслила, що у разі затвердження нової програми українці будуть отримувати відразу по дві пенсії.

Таким чином, у Верховній Раді хочуть надати українцям можливість самостійно відкладати собі на пенсію. При чому, яку саме суму відкладати, буде вирішувати сам співробітник.

Раніше ми писали, що стало відомо, кого з українців не торкнеться підвищення пенсійного віку.

В прес-службі КСУ заявили, що підвищення пенсійного віку для окремих категорій осіб було визнано незаконним.

Йдеться про поступове збільшення на п'ять років пенсійного віку на пільгових умовах для працівників, визначених у нормах закону №213 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо пенсійного забезпечення" від 2 березня 2015 № 213-VIII.

Нагадаємо також, що українські жінки, у разі схвалення законопроекту, зможуть по-новому виходити на пенсію.

Профільний комітет Верховної Ради рекомендував парламентаріям прийняти за основу законопроект про державну підтримку тих жінок , яким раніше присвоїли почесне звання України "Мати-героїня.

Нардепам пропонують врегулювати питання, спрямовані на вшанування матерів.

Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат.

Також Politeka писала, що у Зеленського приголомшили новинами про зарплати і пенсії.