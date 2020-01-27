Епідемія коронавіруса 2019-nCoV боляче вдарила по нафтовому ринку

Про це пише Politeka.net.

Повідомляється, що падіння вартості чорного золота було зафіксовано під час сьогоднішніх торгів, 27 січня.

Зокрема, вартість ф'ючерсів нафти марки Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла $59,37 за барель, що на 2,3% нижче рівня закриття попередньої сесії.

Аналогічне падіння зафіксовано під час торгів ф'ючерсів нафти марки WTI. На електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) вартість цього чорного золота впала на 2,2% – до $52,99 за барель.

В ціні також впала, і російська нафта Urals — на 2,1% до $53,92 за барель.

Як стверджують експерти, вартість чорного золота падає на світових біржах через побоювання, що поширення коронавірус 2019-nCoV може призвести до скорочення попиту на ринку, де і без того спостерігається надлишок пропозиції.

"Нас, можливо, чекає зниження попиту на нафту, яка стане одним з найбільш різких в історії. Ймовірно, це буде втрата попиту в розмірі сотень тисяч барелів. Побоювання швидкого поширення епідемії вб'ють попит на нафту", – підкреслив аналітик Філ Флінн, передає Bloomberg.

Раніше ми розповідали про серйозне подорожчання нафти на світових ринках. Різкий стрибок у ціні був спровокований атакою на військову базу США в Іраку і крахом українського Боїнга в Ірані.

Що стосується нафти марки WTI, то її ціна підскочила відразу на 4% після інформації про те, що іранська армія атакувала військову базу США.

Аналогічна ситуація і з маркою нафти Brent, яка також впевнено злетіла в ціні. В ході торгів розцінки піднімалися до позначки в $69,2. Всі стрибки в ціні були зафіксовані ще 8 січня.

На тлі подорожчання нафти на світових ринках українським водіям варто очікувати подорожчання бензину і палива на АЗС.

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