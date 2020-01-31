Україна повинна піти по стопах Німеччини і злізти з «газової голки» зарубіжних постачальників, отримавши можливість самостійно вибирати джерела закупівлі блакитного палива

З такою ініціативою виступає голова Єлизаветівської сільради Максим Голосний, пише Знай.юа. Він намагається поодинці боротися з офшорними газовими компаніями Кіпру. Судові розгляди з цього питання тривали цілих три роки, однак у підсумку Голосний програв.

Так, Апеляційний суд заборонив його селищу самостійно вибирати постачальників газу, тим самим зобов'язавши закуповувати паливо у «лівих» компаній, які самі займаються перепродажем чужого газу. Очевидно, що гроші від таких угод йдуть ніяк не в бюджет України.

Голосний приводить в приклад Німеччину, яка займає провідні позиції в Європі, і одна з перших відмовилася від закупівель закордонного газу. Голова сільради також апелює до ст. 13 Конституції України:

«Для остаточної перемоги нам потрібно відновити конституційний порядок і заборонити діяльність «офшорних компаній», як це зробила Німеччина», - заявляє він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українці розгнівані після отримання нових платіжок за газ. Так, у мережі Facebook з'явився пост українки, в якому вона поділилася своїми збуреннями після отримання платіжки з газконтори. Жінку розлютило, що їй начислилили додаткові гроші за доставку газу.

Вона назвала таку ситуацію просто здиранням простих українців. Повідомлення жінки просто підірвало мережа, воно зібрало 20 тисяч лайків і безліч коментарів.

"Газова контора коли ви бляха-муха понажираетесь? Чому ми український народ повинні платити за якусь фігню тому, що вам так захотілося! Коли ви перестанете обдирати нещасний народ. І, ще доставка газу, коли ми за газ платимо кожен місяць. Влада зверніть на це увагу", - обурилася українка.

За словами жінки, вона розуміє, що в цивілізованих європейських країнах за все потрібно платити. Але додає, що люди там отримують відповідну пенсію і зарплату.

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