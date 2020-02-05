Українцям доведеться більше платити за воду
Як передає Politeka.net, відповідне рішення було ухвалене на вчорашньому засіданні НКРЕКП.
Згідно з рішенням Нацкомісії, що тепер в Україні тарифи на центральне водопостачання і водовідведення зростуть в середньому на 15-20%.
Остаточні цифри, як зазначили в НКРЕКП, будуть залежати від регіону.
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У Нацкомісії також виправдалися за чергове зростання тарифів і заявили, що їх підвищили нібито через зростання зарплат в українських містах.
"Зростання від 15 до 20 відсотків – це несуттєве подорожчання на платіжку", - подібним чином прокоментувала ситуацію член НКРЕКП Ольга Бабій.
Таким чином, найвищий тариф буде на Сході України, саме в Павлограді та Бердянську. Жителям цих населених пунктів за куб доведеться заплатити майже 40 гривень. Найдешевшою вода буде в Луцьку - трохи більше 16 гривень за подачу і відведення.
Члени НКРЕКП також пообіцяли озвучити остаточну вартість води для регіонів через кілька днів. Нові тарифи вступлять в силу після публікації закону в газеті "Урядовий кур’єр".
Раніше ми повідомляли про те, що українці по-новому платитимуть за комуналку. Про це інформує прес-служба Міністерства розвитку громад і територій.
Повідомляється, що уряд зобов'язав перерахувати українцям платіжки за опалення. Це пов'язано з тим, що блакитне паливо серйозно подешевшало під час поточного опалювального сезону.
Як відомо, зараз тариф на газ , який діє для підприємств теплокомуненерго становить 8300 гривень, але фактично підприємства закуповують його за 6100 - 6200 гривень.
Однак на ділі вийшло зовсім по-іншому. Українці в соціальних мережах почали скаржитися, що їх платіжки істотно зросли, незважаючи на обіцянки Кабміну.
Більш того, українці в подиві, чому уряд ввів абонплату за доставку газу, оскільки їм тепер доводиться двічі платити за блакитне паливо.
Для відновлення справедливості українці висунули президенту Володимиру Зеленському жорстка вимога. Зокрема, вони створили петицію з проханням відмінити абонплату за транспортування природного газу.
На початку лютого на гнів українців відреагували в Міненергетики. Міністр Оржель пообіцяв прибрати другу платіжку за газ і зробити загальний тариф на блакитне паливо.
Нагадаємо, українці отримають нові платіжки за світло: що змінилося і як не помилитися.
Як повідомляла Politeka, українців змусять по-новому платити за газ.
Також Politeka писала, що українців чекає скачок тарифів на електрику.