Українцям доведеться більше платити за воду

Як передає Politeka.net, відповідне рішення було ухвалене на вчорашньому засіданні НКРЕКП.

Згідно з рішенням Нацкомісії, що тепер в Україні тарифи на центральне водопостачання і водовідведення зростуть в середньому на 15-20%.

Остаточні цифри, як зазначили в НКРЕКП, будуть залежати від регіону.

У Нацкомісії також виправдалися за чергове зростання тарифів і заявили, що їх підвищили нібито через зростання зарплат в українських містах.

"Зростання від 15 до 20 відсотків – це несуттєве подорожчання на платіжку", - подібним чином прокоментувала ситуацію член НКРЕКП Ольга Бабій.

Таким чином, найвищий тариф буде на Сході України, саме в Павлограді та Бердянську. Жителям цих населених пунктів за куб доведеться заплатити майже 40 гривень. Найдешевшою вода буде в Луцьку - трохи більше 16 гривень за подачу і відведення.

Члени НКРЕКП також пообіцяли озвучити остаточну вартість води для регіонів через кілька днів. Нові тарифи вступлять в силу після публікації закону в газеті "Урядовий кур’єр".

Раніше ми повідомляли про те, що українці по-новому платитимуть за комуналку. Про це інформує прес-служба Міністерства розвитку громад і територій.

Повідомляється, що уряд зобов'язав перерахувати українцям платіжки за опалення. Це пов'язано з тим, що блакитне паливо серйозно подешевшало під час поточного опалювального сезону.

Як відомо, зараз тариф на газ , який діє для підприємств теплокомуненерго становить 8300 гривень, але фактично підприємства закуповують його за 6100 - 6200 гривень.

Однак на ділі вийшло зовсім по-іншому. Українці в соціальних мережах почали скаржитися, що їх платіжки істотно зросли, незважаючи на обіцянки Кабміну.

Більш того, українці в подиві, чому уряд ввів абонплату за доставку газу, оскільки їм тепер доводиться двічі платити за блакитне паливо.

Для відновлення справедливості українці висунули президенту Володимиру Зеленському жорстка вимога. Зокрема, вони створили петицію з проханням відмінити абонплату за транспортування природного газу.

На початку лютого на гнів українців відреагували в Міненергетики. Міністр Оржель пообіцяв прибрати другу платіжку за газ і зробити загальний тариф на блакитне паливо.

Нагадаємо, українці отримають нові платіжки за світло: що змінилося і як не помилитися.

Як повідомляла Politeka, українців змусять по-новому платити за газ.

Також Politeka писала, що українців чекає скачок тарифів на електрику.