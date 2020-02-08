Стало відомо, що буде з другою платіжкою по газу

Про це розповів прем'єр-міністр Олексій Гончарук, виступаючи у Верховній Раді в ході години питань до Кабінету міністрів, передає Politeka.net.

За його словами, українці скоро будуть отримувати тільки одну платіжку за газ, в яку внесуть плату за доставку палива і його використання.

Олексій Гончарук стверджує, що об'єднання платіжок в одну допоможе уникнути плутанини при оплаті комуналки.

"Дві платіжки - це правильний крок, але дійсно, вірніше було б, щоб людина отримувала їх одночасно і одним документом. Тобто правильно розділити ці послуги, але одночасно організувати платіжки за них в один документ", - додав прем'єр, виступаючи в Парламенті.

Варто відзначити, що рішення про поділ платіжок за розподіл газу і його споживання було прийнято Нацкомісією з тарифів в кінці грудня 2019. При цьому субсидії та пільги в платіжках за доставку газу в січні враховані не були, але в лютому влада обіцяє провести перерахунок.

Раніше ми повідомляли про те, що українці по-новому платитимуть за комуналку. Про це інформує прес-служба Міністерства розвитку громад і територій.

Повідомляється, що уряд зобов'язав перерахувати українцям платіжки за опалення. Це пов'язано з тим, що блакитне паливо серйозно подешевшало під час поточного опалювального сезону.

Як відомо, зараз тариф на газ , який діє для підприємств теплокомуненерго становить 8300 гривень, але фактично підприємства закуповують його за 6100 - 6200 гривень.

Однак на ділі вийшло зовсім по-іншому. Українці в соціальних мережах почали скаржитися, що їх платіжки істотно зросли, незважаючи на обіцянки Кабміну.

Більш того, українці в подиві, чому уряд ввів абонплату за доставку газу, оскільки їм тепер доводиться двічі платити за блакитне паливо.

Влада примудрялася навіть надсилати по дві платіжки за газ людям, які померли декілька років тому.

Для відновлення справедливості українці висунули президенту Володимиру Зеленському жорстка вимога. Зокрема, вони створили петицію з проханням відмінити абонплату за транспортування природного газу.

На початку лютого на гнів українців відреагували в Міненергетики. Міністр Оржель пообіцяв прибрати другу платіжку за газ і зробити загальний тариф на блакитне паливо.

Нагадаємо, українці отримають нові платіжки за світло: що змінилося і як не помилитися.

Як повідомляла Politeka, українців змусять по-новому платити за газ.

Також Politeka писала, що українців чекає скачок тарифів на електрику.