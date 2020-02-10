На 2020 рік заплановано зростання мінімального рекомендує розміру аліментів

Як передає Politeka.net, відповідну інформацію оприлюднила прес-служба Мінсоцполітики в Facebook.

Повідомляється, що в поточному році зростуть розміри рекомендованих аліментів на дітей до 6 років, так і до 18 років.

Підвищення розміру мінімального рекомендує розміру аліментів заплановано в три етапи: з 1 січня розмір виплат складе 1779 гривень, з 1 липня – 1859 грн. З 1 грудня мінімальна допомога складе 1921 грн.

Що стосується мінімального розміру нарахувань для дітей віком від 6 до 18 років, то підвищення також відбудеться в три етапи. З 1 січня – 2218 гривень, з 1 липня – 2318 грн, а з 1 грудня – 2395.

Що ж до максимального розміру аліментів, то він становить 10 прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку.

Також не варто забувати, що українцям, які не платять більше 4 місяців аліменти, загрожують суворі санкції. Їм можуть заборонити виїжджати за межі України, керувати автомобілем, користуватися зброєю та займати керівні посади.

Наприклад, за минулий рік державні виконавці винесли 133 тисяч постанов, якими тимчасово обмежили виїзд за кордон українцям, які мають заборгованості по аліментах.

«За інформацією Мін'юсту, з початку дії законодавчих нововведень зареєстровано 137,8 тис. виконавчих проваджень, за якими загальний розмір заборгованості перевищує суму платежів за 4 місяці», — сказано в повідомленні.

зокрема, з цих проваджень державними виконавцями винесено:

- 96,5% (133 тис.) — постанов про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України;

- 97,1% (133,8 тис.) — постанов про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві керувати транспортними засобами.

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