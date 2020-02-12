Курс валют в Україні 12 лютого спровокує справжню паніку на ринку, адже гривня "задавить" долар і євро

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Національного банку України.

наприклад, за 100 доларів США доведеться віддати 2442,36 (-9,52 гривень). А ось за 100 євро потрібно буде «викласти» 2662,05 гривень (-23,13 гривень).

При цьому до середини вівторка, 11 лютого, долар торгувався по 2441,66 гривень за 100 купюр.

Раніше ми писали про те, що на курс валют найближчим часом може вплинути епідемія коронавіруса. Повідомлялося, що вона може стати причиною світової кризи, яка боляче вдарить по українській економіці.

Як стверджують експерти, з-за нового світового кризи з ринку почнуть іти багато інвесторів, що спровокує зупинку міжнародних інвестиційних проектів.

"Все це сильно вдарить по економіці України. У підсумку багато експерти проводять паралель з 2008 роком, коли курс гривні обвалився майже на 40% з-за світової кризи", - говорилося в повідомленні.

На тлі епідемії коронавіруса аналітики також прогнозують продовження падіння національної валюти, незважаючи на зусилля українських чиновників.

Нагадаємо, економіка втратить сотні мільярдів доларів з-за коронавіруса.

Як повідомляла Politeka, долар 84: українців приголомшили новими цифрами в обмінниках.

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