Паніка може обвалити гривню ще більше

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В Україні курс долара пішов вгору, в обмінниках почалася паніка.

Економіст Борис Кушнірук розповів "Главреду", що з курсом буде далі і як сильно може впасти гривня.

Зазначимо, експерт закликав не слухати лякаючі прогнози про те, що долар буде по 100 гривень.

"Об'єктивно, якщо Нацбанк України і Офіс президента не будуть робити дурниць, паніка може обвалити гривню до 30-32 гривень за долар. Але потім гривня все одно буде залишатися в межах 27-28 гривень за долар. І це було б оптимально в нинішніх умовах", - вважає Кушнірук.

Експерт пояснив, що монетарна база, яка складається з готівкової гривні поза банками та коштів на кореспондентських рахунках банків, становить 463 мільярда гривень. Тобто це всі гроші, які фізично можуть бути пред'явлені для купівлі іноземної валюти.

"Якщо ці 463 мільярдів гривень поділити на курс - 27 гривень за долар, то це трохи більше 17 мільярдів доларів. Тобто, в принципі, резервів, які є у Нацбанку України зараз, достатньо для того, щоб покрити весь фізично можливий попит на іноземну валюту гривнею", - розповів експерт.

Він підкреслив, що найголовніше зараз це ліквідувати паніку в обмінниках.

"НБУ повідомив, що купив за кордоном готівку в іноземній валюті. Якщо він буде витрачати ці кошти і передавати комерційним банкам, то в цьому випадку двох-трьох мільярдів буде достатньо, щоб повністю погасити паніку. Завдяки такій сумі ситуація фізично повністю заспокоїться, тому що на руках у населення і комерційних банків не буде стільки гривні, щоб купити долари", - зазначив економіст.

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