Стало відомо, як українці будуть платити за газ за березень

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, в поточному місяці споживачі отримали дві платіжки за газ: за обсяг спожитого газу в лютому, а інша за транспортування газу в березні.

Тариф, прописаний в першій платіжці, тобто за спожитий газ, у всіх однаковий і становить 5 гривень за кубометр спожитого газу.

Для порівняння, минулого місяця українці заплатили за спожитий у січні газ за тарифом 5,87 гривні за кубометр. Це на 15% дорожче ціни в березневих платіжках.

Ціна у другій платіжці, тобто за транспортування, відрізняється в різних областях і навіть районах області. У березні найдешевше будуть платити в Києві – 0,34 гривні за кубометр. А найдорожчі розцінки в частині Львівської області – 2,39 гривні.

"У Києві мільйон квартир, мережі досить короткі, а споживачів багато. Там, де тариф більше, мережі довше, а споживачів менше, тому потрібно більше коштів на їх утримання. За цим має стежити НКРЭКП", - цитує експерта Олександра Сергієнка видання Gazeta.ua.

Варто також відзначити, що за газ заплатять абсолютно всі українці. Навіть ті, хто не використовував блакитне паливо, будуть змушені оплачувати одну з платіжок.

Раніше ми розповідали про те, що українцям дозволили не платити за комуналку під час карантину. Як відомо, на час карантину постачальники комунальних послуг не будуть відключати споживачів за несплату рахунків. Про це уряд вже домовився з облгазами та обленерго.

Крім того, в цей період будуть скасовані штрафи за несвоєчасну оплату послуг ЖКГ. Українці, у яких виникнуть заборгованості по платежкам, також не будуть втрачати свої субсидії.

Українців також закликали уникати відвідування центрів обслуговування і банківських відділень, замість цього оплачуючи рахунки онлайн під час карантину. У першу чергу це стосується тих, хто знаходиться у зоні ризику зараження коронавірусом.

Нагадаємо, українців змусять заплатити за газ в три рази більше: кому не пощастить.

Як повідомляла Politeka, тисячі сімей проведуть карантин без світла в Одесі: повний список адрес.

Також Politeka писала, що тарифи на газ стануть менше, переплату повернуть вже в квітні.