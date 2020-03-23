Курс валют в Україні 23 березня приємно здивує, гривня перерве низку падіння і проявить характер

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Національний банк України.

Так, за 100 доларів, доведеться віддати 2773,86 гривень (-6,39 грн). Ще більше впаде євро – за сто банкнот доведеться віддати 2963,59 гривень (-45,75 грн).

Іншої думки дотримується економіст Вадим Иосуб. На його думку, долар може трохи зрости.

«Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7-27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,7/28,0 грн», - зазначив він.

До цього ми писали про те, що пандемія коронавіруса стала одним з каталізаторів нового світового економічного кризи, і Україну він не мине.

В українській економіці зараз спостерігається спад, іноземні інвестори втрачають інтерес до українських ОВДП, які життєво необхідні для підтримки курсу долара і бюджету країни в цілому із-за тієї ж паніки в світі. Рано чи пізно це призведе до того, що гривня різко втратить у ціні, початок чого вже можна помітити в обмінниках, де долар демонструє зростання курсу.

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