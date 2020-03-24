Все залежить від нардепів

Стало відомо, на яких умовах МВФ готовий виділити Україні транш у рамках боротьби з епідемією коронавіруса

Про це в ефірі українського телеканалу розповіла заступник ОПУ Юлія Ковалів, передає Politeka.net.

Як відомо, днями президент України Володимир Зеленський по телефону спілкувався з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду.

МВФ готовий виділити Україні кошти на боротьбу з коронавірусом за умови, якщо Верховна Рада затвердить закон "про банки", який не дозволить повертати націоналізовані банківські установи колишнім власникам.

Відповідаючи на питання в студію «Які ключові умови МВФ ставить перед Україну щоб надати дешеві кошти?» Юлія Ковалів заявила наступне: «В першу чергу — це прийняття законопроектів, які стосуються подальшої стабілізації і розвитку банківської сфери. Так званий закон «про банки».

Заступник голови Офісу президента також додала, що незабаром відповідний законопроект буде внесений до Парламенту.

Як відомо, зараз НБУ домовляється з МВФ про двох програмах підтримки. Зараз активізовані переговори з Фондом щодо нової програми розширеного фінансування, а результати будуть найближчі тижні.

Раніше ми розповідали про те, що Україна ризикує залишитися без грошей МВФ. Повідомлялося, що керівництво МВФ вирішив не виділяти Україні $5,5 млрд у рамках програми співпраці.

Таке рішення нібито пов'язано з тим, що уряд Олексія Гончарука було відправлено у відставку.

Крім цього, як стверджують інсайдери, колишнього генерального прокурора Руслана Рябошапку підтримували в країнах Заходу.

А тепер західні інвестори переживають, що олігархи нібито можуть збільшити свій вплив на новий Кабінет міністрів України.

Варто відзначити, що в грудні 2019 року Україна домовилася з МВФ про нову програму співпраці на 4 млрд спеціальних прав запозичення (SDR) або близько $5,52 млрд

Нагадаємо, Україна залишиться без грошей МВФ: подробиці суворого вердикту.

Як повідомляла Politeka, МВФ їде в Київ: до чого готуватися українцям, подробиці.

Також Politeka писала про те, що Україна і МВФ домовилися про нову допомоги: названі умови і сума.