Стало відомо, на яких умовах МВФ готовий виділити Україні транш у рамках боротьби з епідемією коронавіруса
Про це в ефірі українського телеканалу розповіла заступник ОПУ Юлія Ковалів, передає Politeka.net.
Як відомо, днями президент України Володимир Зеленський по телефону спілкувався з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду.
МВФ готовий виділити Україні кошти на боротьбу з коронавірусом за умови, якщо Верховна Рада затвердить закон "про банки", який не дозволить повертати націоналізовані банківські установи колишнім власникам.
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Відповідаючи на питання в студію «Які ключові умови МВФ ставить перед Україну щоб надати дешеві кошти?» Юлія Ковалів заявила наступне: «В першу чергу — це прийняття законопроектів, які стосуються подальшої стабілізації і розвитку банківської сфери. Так званий закон «про банки».
Заступник голови Офісу президента також додала, що незабаром відповідний законопроект буде внесений до Парламенту.
Як відомо, зараз НБУ домовляється з МВФ про двох програмах підтримки. Зараз активізовані переговори з Фондом щодо нової програми розширеного фінансування, а результати будуть найближчі тижні.
Раніше ми розповідали про те, що Україна ризикує залишитися без грошей МВФ. Повідомлялося, що керівництво МВФ вирішив не виділяти Україні $5,5 млрд у рамках програми співпраці.
Таке рішення нібито пов'язано з тим, що уряд Олексія Гончарука було відправлено у відставку.
Крім цього, як стверджують інсайдери, колишнього генерального прокурора Руслана Рябошапку підтримували в країнах Заходу.
А тепер західні інвестори переживають, що олігархи нібито можуть збільшити свій вплив на новий Кабінет міністрів України.
Варто відзначити, що в грудні 2019 року Україна домовилася з МВФ про нову програму співпраці на 4 млрд спеціальних прав запозичення (SDR) або близько $5,52 млрд
Нагадаємо, Україна залишиться без грошей МВФ: подробиці суворого вердикту.
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