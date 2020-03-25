Банки змінять правила обслуговування клієнтів через карантин

Про це поінформувала прес-служба Незалежної асоціації банків України, передає Politeka.net.

Через карантин, який можуть незабаром продовжити, фінансові установи дозволять своїм клієнтам користуватися простроченими картами, щоб зайвий раз вони не приходили до відділення.

Відповідне розпорядження видав Національний банк України.

Зокрема, держрегулятор закликав банки разом з процесинговими центрами, при наявності технологічної можливості, реалізувати механізм продовження терміну дії таких платіжних карток мінімум на один квартал.

Крім цього, українців незабаром проінформують про перелік доступних їм операцій і способів використання карти.

За умови, якщо банки не зможу розробити такий механізм, то їм потрібно організувати попередній запис, доставку картки або коригування режиму роботи відділень, щоб не допускати скупчення клієнтів у відділеннях працюють.

Раніше ми розповідали про те, що через карантин українців залишили без валюти. зокрема, ПриватБанк з 18 березня 2020 року припиняє продаж готівкової валюти в касах.

Таке обмеження буде діяти до тих пір, поки Україна не відновить ависообщение з іншими країнами.

Також відомо, що валюту готівкою в касах Приватбанку" без обмежень зможуть отримати власники валютних депозитів, термін дії яких завершується, за попереднім замовленням валютних коштів.

Нагадаємо, Приватбанк зробив важливу заяву про блокування карт: що потрібно знати

Як повідомляла Politeka, українців хочуть залишити без готівки, термінове заяву НБУ: «Це торкнеться тих, хто...».

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