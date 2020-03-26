ПриватБанк оголосив "кредитні канікули" з 1 березня 2020 до кінця травня

Як повідомили в прес-службі банку, це стосується представників малого і середнього бізнесу, а також підприємців.

Наголошується, що кредитними канікулами зможуть скористатись навіть ті, у кого була заборгованість.

Кредитні канікули будуть діяти для всіх клієнтів малого та середнього бізнесу для продукту "Кредитний ліміт на рахунок". Вимога обов'язкового щомісячного обнулення лімітів перенесено на кінець травня 2020 року.

Наголошується, що подробиці дії "кредитних канікул" клієнтам малого та середнього бізнесу повідомлять окремо.

Нагадаємо, на час карантину "ПриватБанк" ввів кілька правил щодо валюти.

Так, обмін валют здійснюється тільки в режимі онлайн. Готівка в іноземній валюті зможе отримати обмежену кількість людей (ті, у кого є готівка депозити з терміном), що аргументується відсутністю авіасполучення (надходження готівки).

Раніше повідомлялося, що у зв'язку з дією карантину в Україні, фінансові установи дозволять своїм клієнтам користуватися простроченими картами, щоб зайвий раз вони не приходили до відділення.

Відповідне розпорядження видав Національний банк України. Дія карток продовжать мінімум на квартал.

Нагадаємо, рахунки українців масово заганяють в мінус: з'явилося пояснення Приватбанку.

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