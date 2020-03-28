Стало відомо, що буде з цінами на бензин у квітні в Україні

Про це у своєму Facebook написав експерт Сергій Куюн, передає Politeka.net.

За його словами, ціни на паливо впадуть навіть якщо курс долара по відношенню до гривні піде вгору.

У квітні 2020 року ціни на бензин впадуть в середньому на 3 гривні за літр, а дизельне паливо - на 2,50 гривні. Якщо ж курс долара триматиметься на рівні 28 грн/$, то можна очікувати ще більшого зниження цін.

Якщо курс буде на рівні 28 гривень, то вартість бензину впаде на 4,2 грн, а ДП - на 3,7 грн. За словами Сергія Куюна, зниження цін могло б бути і більше, але завадив обвал курсу на тлі епідемії коронавіруса.

Експерт не сумнівається, що падіння цін на чорне золото у світі могло б спровокувати в квітні зниження закупівельних цін до 6 гривень за літр бензина і до 5,5 гривні для дизельного палива.

Але на ціни міг вплинути і інший фактор - обвал продажів.

"Продажу по всім мережам вже провалилися на 20%. Ситуація погіршується з кожним днем і до квітня це буде явно більше 30%. Паралельно зростають витрати на експлуатацію АЗС: індивідуальна доставка працівників на робоче місце, забезпечення засобами захисту, нескінченна дезінфекція приміщень, інші карантинні заходи. І до всього – зниження виручки в кафе та магазинах", - резюмував Сергій Куюн у своєму Facebook.

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