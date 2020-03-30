Курс долара в Україні очікується на рівні 29,5 грн, згідно з оновленим прогнозом
Про це йдеться в новому макроекономічному прогнозі, який оприлюднив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Тelegram-каналі.
Так, за даними уряду, номінальний ВВП прогнозується на рівні 4 трлн грн, зростання інфляції - на рівні 2,9%, з 5,6% до 8,7%.
Середньомісячна зарплата орієнтовно складе 11 тисяч грн.
У Кабміні зазначили, що з урахуванням інфляції заробітна плата фактично не зміниться в порівнянні з 2019 роком.
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Рівень безробіття при цьому прогнозується на рівні 9,4 %, що на 1,3% більше, ніж у попередньому прогнозі.
Зазначимо, зараз в Україні курс долара з кожним днем збільшується, а національна валюта, навпаки, знецінюється.
Багато експертів пов'язують це з епідемією коронавіруса і прогнозують, що дуже скоро курс долара в Україні переступить через позначку в 30 гривень.
Більш того, гривня може ще більше впасти на тлі відсутності співпраці України з МВФ. Це призведе до суттєвого зростання дефіциту бюджету України та стрибку курсу долара.
Раніше економічний експерт Віктор Скаршевський заявив, що курс долара в Україні підтримується штучно, реальна ситуація сильно відрізняється від того, що ми бачимо в обмінниках.
Нагадаємо, економіка втратить сотні мільярдів доларів з-за коронавіруса: такого не було з 2009 року.
Як повідомляла Politeka, Нацбанк змінив курс долара і євро, гривня йде в атаку: чого чекати українцям.
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